В России разрабатывают новые вакцины против коронавируса для борьбы с "Дельта" и "Дельта плюс"
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В России разрабатывают новые вакцины против коронавируса для борьбы с "Дельта" и "Дельта плюс"

10:54:388/16/2021Фото: pixabay.com
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По оценке специалиста, их зарегистрируют к весне 2022 года.

«Дельта»-вариант коронавируса продолжит мутировать внутри своей линии
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России в интервью изданию Ura.ru.

Так, на сегодняшний день в России работают над четырьмя новыми вакцинами против коронавируса. По оценке специалиста, их зарегистрируют к весне 2022 года.

- Думаю, что они будут выводиться с прицелом на штаммы "дельта", "дельта плюс", — предположил Крючков и отметил, что именно этот вариант является наиболее мощным.

Крючков спрогнозировал, что «дельта»-вариант коронавируса продолжит мутировать внутри своей линии. При этом большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется.

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