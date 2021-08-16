В России разрабатывают новые вакцины против коронавируса для борьбы с "Дельта" и "Дельта плюс"

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России в интервью изданию Ura.ru.
Так, на сегодняшний день в России работают над четырьмя новыми вакцинами против коронавируса. По оценке специалиста, их зарегистрируют к весне 2022 года.
- Думаю, что они будут выводиться с прицелом на штаммы "дельта", "дельта плюс", — предположил Крючков и отметил, что именно этот вариант является наиболее мощным.
Крючков спрогнозировал, что «дельта»-вариант коронавируса продолжит мутировать внутри своей линии. При этом большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется.