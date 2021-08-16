Дважды переболели коронавирусом жители Бердска: Истории из первых уст вакцинированных "Спутником V"
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Дважды переболели коронавирусом жители Бердска: Истории из первых уст вакцинированных "Спутником V"

1:37:378/16/2021,Алина БуроваФото: Правительство Новосибирской области
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Россияне рассчитывали, что после прививки больше никогда не заболеют ковидом, однако их ожидания не оправдались. Что сказала на это главврач бердской поликлиники Алла Дробинская - смотрите на видео.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцинация от коронавируса считается одним из самых эффективных способов защиты от COVID-19, однако все чаще и чаще становится известно о случаях заболевания коронавирусом у тех людей, кто уже поставил прививку. Так, 62- летний Александр Иванов (имя изменено по просьбе героя - прим. ред.). заболел коронавирусом и после вакцинации, и после того, как перенес первый СOVID-19.

О непростой ситуации, в которой он оказался, "Курьер. Среда. Бердск" рассказала его подруга Ирина (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.). Как заявила Ирина, поставить прививку от коронавируса было их общим решением. Пара надеялась, что после "Спутника V" они точно не заболеют.

- Коронавирусом Саша переболел в январе-феврале. У него были подтвержденные тесты поражения легких около 20%. Он переболел и какое-то время восстанавливался. Первый компонент сделали этим летом, чтобы не рисковать. Вторую дозу сказали ему нужно поставить 6 августа. Он вновь заболел 1 августа и пролежал снова с очень высокой температурой 39,4. Приезжал врач, ковид-бригада и прямо на следующий день сообщили, что мазок положительный,- произнесла Ирина.

Как выяснилось, в настоящее время друг Ирины находится на лечении в своем родном городе за пределами Бердска.  Ставить вторую прививку ему медики отказались. О том, через какое время можно будет поставить второй компонент "Спутника V" не сообщили. Ирина недоумевает. Неужели, мол, антитела не выработались после первого перенесенного ковида и первого компонента вакцины?

- Вчера он ездил на КТ, но еще не отзванивался. Как будет дальше - никто не знает. Когда первый раз переболел, иммунитет же должен хоть какой-то остаться? После первой болезни полгода прошло,- сказала жительница Бердска.

29-летний муж Виктории Константин (имя изменено - прим. ред.), переболел коронавирусом дважды и без постановки вакцины. Первый случай пришелся на ноябрь 2020 года, а второй  на июнь 2021 года.

- Супруг поставил первую прививку 2 недели назад. На этой неделе пойдет ставить второй компонент. Тоже неизвестно, что да, как будет,- говорит по телефону Виктория.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская на одном из пресс-подходов со СМИ отметила, что вакцинация это не 100% -я гарантия, что человек не будет болеть коронавирусной инфекцией, но при этом специалист упомянула, что это обязательное условие для отсутствия распространения опасного заболевания.

- Человек будет болеть коронавирусом если он попадет в агрессивный очаг или будет контакт с тяжелым пациентом и не будут соблюдены все меры безопасности, но это будет протекать в более облегченной форме, -сказала Алла Дробинская.

Более подробно с комментарием главврача о том, почему вакцинированные повторно болеют коронавирусом - можно ознакомиться на видео.

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вакцинациякоронавирус"Спутник V"третья волнаАлла Дробинская
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