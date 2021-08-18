По этапу отправили убивших ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска: Апелляционный суд оставил приговор в силе
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По этапу отправили убивших ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска: Апелляционный суд оставил приговор в силе

12:55:068/18/2021,Анастасия СолодковаФото: svidetel24.info
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Бердчанин Дмитрий Фурсов проведет в спецколонии для бывших полицейских 21 год, его подельник Станислав Белоусов — 18 лет в колонии строго режима. Кроме того, каждый из них заплатит по 1,5 млн рублей потерпевшему.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов отправились в колонию для отбывания наказания
Сюжет: Ирина Синельникова
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Апелляционная инстанция сегодня, 18 августа, оставила без изменения приговор Кемеровского областного суда в отношении двоих обвиняемых в жестоком убийстве жительницы Бердска Ирины Синельниковой. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» в среду сообщил адвокат Юрий Миронов, защищавший в громком процессе одного из подсудимых — Дмитрия Фурсова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 марта 2021 года судья Кемеровского облсуда Алексей Новоселов провозгласил приговор. Фурсов отправится за решетку на 21 год, его подельник Станислав Белоусов — на 18 лет в колонию строго режима. Апелляционный суд согласился с приговором, вынесенным за убийство ради автомобиля Peugeot 34-летней бердчанки.

Кроме того, за смерть матери двоих детей они заплатят по 1,5 млн рублей каждый потерпевшему — брату погибшей Владимиру Пушкареву. В ходе судебного следствия установлено, что двое бердчан заранее запланировали зверскую расправу над продавцом автомобиля.

Сразу после приговора от Фурсова поступила апелляционные жалобы. Как отметил Миронов, его подзащитный жаловался на всех: на прокурора, что неправильно цчаствовала в процессе, на следователй, которые его якобы пытали, добиваясь показаний, на адвоката, который якобы не присутствовал при первом допросе. И даже на своего подельника, который, сославшись на 51-ю статью Конституции, отказался от дачи показаний, признав вину.

- Все доводы Фурсова апелляционный суд не принял во внимание и оставил приговор в силе. Теперь их уже точно в ближайшее время отправят по этапу — без каких-либо условий. Они поедут в разные колонии, поскольку мой подзащитный является бывшим сотрудником правоохранительных органов. А они сидят отдельно. В стране для таких осужденных существует две колонии, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 18 августа Юрий Миронов.

Он отметил, что Белоусов не написал ни одной жалобы, согласившись с приговором и признав вину. По словам адвоката, осужденные имеют право в спредь подавать новые жалобы, но уже находясь за решеткой. В срок им зачтется пребывание за решеткой с 13 января 2019 года.

Супруг погибшей Ирины и ее брат, признанный потерпевшим, настаивали на самом суровом наказании. Константин Синельников ожидал от суда максимального наказания душегубам.
- Пусть суд посадит их надолго, пусть сидят до конца жизни. Чтобы это было примером для других, задумавших совершить подобное. Чтобы не страдали другие семьи, как моя семья, - высказался «Курьер. Среда. Бердск» супруг зверски убитой в январе 2019 года Ирины.

И вот в деле поставлена точка.

Шокирующие подробности

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивало убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.

На предварительном следствии Фурсов подробно рассказывал, как затягивал удавку на шее жертвы. Но после его отказа от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины, Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицал до последнего.

По версии следователей, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. У следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым они предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. Но первой и последней жертвой преступников стала Ирина Синельникова.

Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст. 325 ч. 2 (похищение паспорта - они забрали и сожгли сумку с документами жертвы); ст. 162 ч. 4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему - отобрали машину, которую продали за 150 тыс. рублей); ст. 105 ч. 2 пункты ж, з (убийство группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

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