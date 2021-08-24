Убийц Ирины Синельниковой из Бердска отправили в колонию строгого режима

Приговор убийцам жительницы Бердска Ирины Синельниковой вступил в законную силу. В марте 2020 года Кемеровский облсуд приговорил Фурсова к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, а Белоусова - к 18 годам. Они подали апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения. Теперь приговор вступил в законную силу и убийц отправили в колонию.
Циничное убийство
11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала первой и последней жертвой душегубов.
Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.
Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.
Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.
Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реальности «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.
- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат Фурсова.