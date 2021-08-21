Умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 21 августа посчитали в России
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Умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 21 августа посчитали в России

3:52:288/21/2021Фото: Nso.ru
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Число заболевших снова растет. Новых заболевших выявили во всех 85 российских регионах. Больше всего - в Москве.

В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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За минувшие сутки на 21 августа в России выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано более 6 726 523 случаев заболевания, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе.

Отмечается, что коронавирус за сутки выявили во всех 85 российских регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за последние 24 часа зарегистрировано в Москве – 1852, Санкт-Петербурге – 1665, Московской области – 1119.

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции увеличилось до 6 004 052 человек, из них 20 647 человек вылечились за последние сутки.

По данным оперштаба, за сутки в России зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса скончалось 175 282 человек.

Накануне, 20 августа, в России выявили 20 992 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", среди бердчан за последние сутки выявили 8 новых зараженных. И теперь их общее число достигло 2257.

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