В Австралии будут ставить вакцину Pfizer людям от 16 до 39 лет

Премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что вакцина Pfizer станет доступной для всех австралийцев в возрасте от 16 до 39 лет с 30 августа.
Это означает вотум доверия к нашим поставкам вакцин , которые были полны проблем с момента начала внедрения. Это дает нам шанс достичь текущих целей, которые предполагают, что 70% подходящих австралийцев могут быть полностью вакцинированы к ноябрю, а 80% - к декабрю, пишет medicalxpress.com.
Важно отметить, что, учитывая то, что мы знаем о высоких показателях заражения COVID среди молодых людей и той важной роли, которую они играют в передаче, это хорошие новости. Повышение показателей вакцинации в этой группе будет решающим шагом на пути к борьбе с вирусом.
И поскольку некоторые молодые люди в разных штатах уже имеют право на вакцину Pfizer (в зависимости от того, где они живут, их работа и т. д.), Мы надеемся, что этот шаг поможет уменьшить путаницу.
Почему важна вакцинация молодых людей
Во время нынешней вспышки COVID в Новом Южном Уэльсе мы слышали, что молодые люди заражаются непропорционально. Мы слышим это и в Виктории.
Отчасти это связано с тем, что эта группа, как правило, более мобильна как по характеру работы, так и по социальной жизни. Конечно, последнее не должно иметь значения в условиях изоляции, но более молодые люди также с большей вероятностью будут жить в общих семьях с основными работниками с разных рабочих мест.
В то время как люди в возрасте от 20 до 39 лет составили самую высокую долю случаев за всю пандемию, растущее число пожилых людей, которые в настоящее время вакцинированы, может в некоторой степени объяснить, почему более молодые взрослые и дети составляют еще большую долю инфекций.
Вызывает тревогу то, что данные о вспышке заболевания в Новом Южном Уэльсе также свидетельствуют о том, что молодые люди составляют более высокую долю пациентов, госпитализированных с COVID-19, по сравнению с более ранними периодами пандемии.
Учитывая, что молодые люди составляют большое количество случаев, из этого следует, что они являются основными движущими силами передачи. Недавнее моделирование Института Доэрти описало взрослых молодого и трудоспособного возраста как « пиковых переносчиков » COVID-19, и высказалось за то, что вакцинация людей в возрасте от 20 до 30 лет снизит общее распространение.
Имело смысл отдать приоритет людям с самым высоким риском тяжелых исходов от COVID-19, а также тем, кто работает с высоким риском, для вакцинации на более раннем этапе. Но сейчас предстоит немало наверстать упущенное, чтобы вакцинировать эти более молодые возрастные группы.
Например, 33,5% людей в возрасте от 35 до 39 лет получили одну дозу вакцины против COVID, по сравнению с 86,1% среди лиц в возрасте от 75 до 79 лет. Первую дозу получили около 25% людей в возрасте от 25 до 29 лет по сравнению с 76,1% в возрасте от 65 до 69 лет.
Открытие Pfizer для всех в возрасте от 16 до 39 позволит нам увеличить количество людей в этих более молодых возрастных группах и, в свою очередь, снизить количество инфекций и передачи.
Не сбрасывайте со счетов AstraZeneca
Эта новость должна побудить всех, кто в настоящее время имеет право на участие в Pfizer, но еще не получил ее (преимущественно взрослые в возрасте от 40 до 50 лет), чтобы как можно скорее записаться на прием. Потому что станет еще труднее, когда миллионы людей получат право на участие.
Людям в возрасте от 16 до 39 лет, которые стремятся к вакцине Pfizer, важно знать, что вы, вероятно, не сможете получить ее в день открытия. Вполне может быть, что вам придется ждать встречи несколько недель.
Так что, если вы уже подумывали о вакцинации AstraZeneca или уже записались на прием, придерживайтесь этого.
Это высокоэффективная вакцина, риск каких-либо осложнений невероятно мал, а преимущества значительны - особенно в таких регионах, как Сидней, где мы наблюдаем высокий уровень передачи вируса среди населения и молодых людей, которые борются с вирусом в отделениях интенсивной терапии.
А как насчет подхода «смешай и сопоставь»?
Несмотря на то, что предложение Pfizer увеличивается, и мы ожидаем начать получать Moderna в следующем месяце , ежедневный спрос на эти мРНК-вакцины по-прежнему опережает предложение.
Один из возможных способов решения этой проблемы - дать некоторым людям первую дозу AstraZeneca, а затем вторую дозу Pfizer. Это позволило бы нам начать вакцинацию большего числа людей раньше и еще больше расширить предложение Pfizer.
Такой подход «смешивания и сопоставления» уже изучается в ряде стран . Данные показывают, что она не только эффективна, но и может обеспечить лучшую защиту, чем две дозы одной и той же вакцины.
Обеспечение всех прав, связанных с вакцинацией
Вакцинация становится все более важной не только перед лицом текущих вспышек болезни Дельта, но и для личного передвижения и свободы, поскольку вводятся правила, признающие более низкий риск заражения среди вакцинированных.
Например, людям, путешествующим из Нового Южного Уэльса в Западную Австралию, необходимо доказать, что они получили хотя бы одну дозу вакцины COVID.
Между тем, некоторые страны по всему миру требуют доказательства вакцинации для посещения музеев, кинотеатров и ужина в помещении - мероприятия, которые могут быть вообще закрыты без вакцинации.
Расширение распространения вакцины на более молодых людей теперь гарантирует, что у них будет время для доступа к вакцинации, и они не будут ущемлены такими правилами в будущем.