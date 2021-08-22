Жертвами коронавируса за сутки на 22 августа стали еще 10 человек в Новосибирской области

В Новосибирской области обнародовали новые данные о заболеваемости коронавирусом. По сообщению оперативного штаба, за минувшие сутки на 22 августа зафиксировано 177 новых случаев COVID-19 в регионе, умерли еще 10 человек, выздоровели 39 пациентов.
Сообщается о смерти мужчин в возрасте 61, 81, 85, 86, 88 лет, а также женщин в возрасте 63, 72, 58 лет и две 86-летние. Всего в Новосибирской области жертвами коронавируса с начала пандемии стали 2564 человека.
По данным оперштаба, всего выявлено 56 917 случаев коронавирусной инфекции (+177 за прошедшие сутки), в том числе у 4354 детей.
Выздоровели и выписаны из больниц 46 963 пациента (с учетом 39 человек за последние 24 часа).
В ковидных госпиталях региона с COVID-19 и подозрением на него лечится сейчас 2461 человек, в том числе 45 детей.
В реанимациях находится на воскресенье 181 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 25 тяжелых пациентов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", среди бердчан на 22 августа зарегистрировано 2265 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 8 за последние сутки.