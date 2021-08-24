Бизнесмен Виктор Голубев разукрасил выкупленные за 60,9 млн рублей заброшки Минобороны в Бердске в яркие цвета

Заброшка Минобороны в Бердске превратилась в жилой дом в августе 2021. Напомним, недостроенные дома бизнесмен Виктор Голубев купил на аукционе 19 марта 2021 года за 60,9 млн руб. В домах расположено 150 квартир, первоначально предназначавшихся для военных и их семей. До продажи долгострой простоял на земле более 12 лет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", цена за квадратный метр в 1-комнатной квартире 37 м² равна 42 703 рублей.
Известно, что сдача дома планируется на 1 квартал 2022 года.
Сегодня выполняются большие работы по канализации и электричеству. Высокая трава, которой поросла территория, исчезла. Вместо нее вскоре будут парковки, детские площадки. Дом уже разукрашен тремя цветами: синим, белым и оранжевым.
- Прежде чем выкупить дом, заказывали экспертизу. Дом в очень хорошем состоянии. Плиты бетонные, которые делали во времена СССР по ГОСТу,- сообщал в компании Виктора Голубева.
Средняя цена двухкомнатных квартир - 2 300 000 рублей. Ценник "трешек" составлял 3 400 000 рублей. Ипотеки на данное жилье нет.
Адрес отдела продаж, указанный в объявлении, совпадает с адресом многопрофильной компании "Кристалл".