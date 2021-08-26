Правила начисления выплат и пособий изменятся в России до конца 2021 года
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Правила начисления выплат и пособий изменятся в России до конца 2021 года

10:43:008/26/2021Фото: pixabay.com
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Сегодня претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля.

Претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно
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Министерство труда России намерено откорректировать правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Об этом заявила замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина.

Как отметила Баталина, ведомство постоянно проводит мониторинг обратной связи от россиян, которые обращаются за мерами социальной поддержки, поэтому изменения коснутся и имущества, которое принадлежит людям, желающим получить социальную помощь от госудасртва.

Сегодня претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля. Но есть исключение - это правило не распространятся на многодетных семей, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки. Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

Известно, что в 2021 году готовятся изменения в правила предоставления выплаты, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Предполагается, что поправки в закон будут внесены до конца 2021 года.

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