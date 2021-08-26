Правила начисления выплат и пособий изменятся в России до конца 2021 года

Министерство труда России намерено откорректировать правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Об этом заявила замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина.
Как отметила Баталина, ведомство постоянно проводит мониторинг обратной связи от россиян, которые обращаются за мерами социальной поддержки, поэтому изменения коснутся и имущества, которое принадлежит людям, желающим получить социальную помощь от госудасртва.
Сегодня претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля. Но есть исключение - это правило не распространятся на многодетных семей, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки. Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.
Известно, что в 2021 году готовятся изменения в правила предоставления выплаты, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Предполагается, что поправки в закон будут внесены до конца 2021 года.