В лесхозе Бердска мощный удар тока убил 66-летнего рабочего. Он собирал шишки

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту смерти 66-летнего мужчины от удара током. Предварительно установлено, что в дневное время 26 августа в городе Бердске трое мужчин занимались сбором еловых шишек с помощью крана-автоподъемника. При проведении работ на высоте произошел контакт люльки с находившимся там мужчинами с линией электропередачи. В результате происшествия водитель транспортного средства погиб от поражения электрическим током. Двое остальных мужчин доставлены в медицинское учреждение.
Напомним, на Бердском лесхозе произошла трагедия — рабочих ударило током. Водитель подъемника-стрелы мертв. Инцидент произошел днем, 26 августа. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места происшествия, двое рабочих задели подъемником-стрелой электропровода. Один из находящихся в машине погиб моментально от удара током, его обугленное тело проливали пожарные.
Чуть позже стали известны подробности произошедшего. Как выяснилось, одного человека убило током, а еще двое были госпитализированы.
- В течение пяти минут первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия на улице Кольцова. Горел автоподъёмник на площади 12 кв.м. Как было установлено, при проведении высотных работ на автоподъемнике произошло касание люльки автовышки с воздушной линией электропередач с последующим возгоранием спецтранспорта. Угрозы распространения пожара не было, - сообщили в МЧС.