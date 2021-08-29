Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае

Профессиональный каякер, вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома, организатор соревнований, проходящих в Сибири, Кирилл Косогоров погиб во время сплава.
Трагедия произошла на Алтае, в нижнем ущелье Башкауса. Кирилл Косогоров проходил один из самых сложных маршрутов бывшего СССР, который состоит из непрерывно идущих сложных препятствий, 10-12 из порогов данной цепи имеют категорию сложности «6».
Кирилл Косогоров родился 28 декабря 1988 года. Он - кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, чемпион Алтайского края по гребному слалому, чемпион фестиваля «Great Altai. China 2015», призер каяк-гонки «Alseseca race 2016» (Мексика).
Водным спортом начал увлекаться в клубе при Алтайском краевом центре детско-юношеского туризма и краеведения и стал первопроходцем десятка маршрутов, которые расположены в России, Китае и Испании.
Кирилл был участником и организатором экспедиции по рекам с максимальной категорией сложности. Большую часть жизни он провел на воде. В 2020 предпринял путешествие по Африке, где также проходил по сложным водным маршрутам, пишет ALTAPRESS.RU.