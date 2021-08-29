Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае
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Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае

3:29:548/29/2021Фото: Соцсети
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Во время прохождения сложнейшего маршрута погиб вице-президент алтайской федерации рафтинга и гребного слалома Кирилл Косогоров.

Кирилл Косогоров погиб во время сплава на Алтае
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Профессиональный каякер, вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома, организатор соревнований, проходящих в Сибири, Кирилл Косогоров погиб во время сплава.

Трагедия произошла на Алтае, в нижнем ущелье Башкауса. Кирилл Косогоров проходил один из самых сложных маршрутов бывшего СССР, который состоит из непрерывно идущих сложных препятствий, 10-12 из порогов данной цепи имеют категорию сложности «6».

Кирилл Косогоров родился 28 декабря 1988 года. Он - кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, чемпион Алтайского края по гребному слалому, чемпион фестиваля «Great Altai. China 2015», призер каяк-гонки «Alseseca race 2016» (Мексика).

Водным спортом начал увлекаться в клубе при Алтайском краевом центре детско-юношеского туризма и краеведения и стал первопроходцем десятка маршрутов, которые расположены в России, Китае и Испании.

Кирилл был участником и организатором экспедиции по рекам с максимальной категорией сложности. Большую часть жизни он провел на воде. В 2020 предпринял путешествие по Африке, где также проходил по сложным водным маршрутам, пишет ALTAPRESS.RU.

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