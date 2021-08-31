Высокий риск смертности после коронавируса сохраняется полгода, заявил глава Минздрава

Глава российского Минздрава рассказал о том, что высокие риски смерти остаются у пациентов даже после выздоровления от коронавируса. Михаил Мурашко указал на то, что необходимо сделать, чтобы не стать жертвой патологий после COVID-19.
- На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Осложнения после перенесенного коронавируса могут возникнуть в сердечно-сосудистой и нервной системах, возможно появление тромбов или других осложнений.
Пациентам после перенесенного ковида необходимо обследоваться, для чего им предлагается углубленная диспансеризация. В настоящее время уже есть списки тех, кому будет предложено глубокое обследование состояния здоровья.
Приглашения для данной категории граждан уже начали рассылать страховые компании и медицинские организации — сообщил Мурашко.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", премьер Михаил Мишустин объявлял углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом с 1 и.ля, а в Новосибирской области она начнется с 1 сентября 2021 года.