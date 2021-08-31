Высокий риск смертности после коронавируса сохраняется полгода, заявил глава Минздрава
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Высокий риск смертности после коронавируса сохраняется полгода, заявил глава Минздрава

9:31:278/31/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Пациентам после перенесенного ковида необходимо обследоваться, для чего им предлагается углубленная диспансеризация.

Мурашко считает, ч то принятые меры по ковид легкими
Мурашко заявил, что списки на диспансеризацию после перенесенного коронавируса готовы
Сюжет: Третья волна коронавируса
Впервые с 23 июня в России выявили меньше 18 000 новых зараженных 31 августа

Впервые с 23 июня в России выявили меньше 18 000 новых зараженных 31 августаЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области на 31 августаЕщё 657 новости

Глава российского Минздрава рассказал о том, что высокие риски смерти остаются у пациентов даже после выздоровления от коронавируса. Михаил Мурашко указал на то, что необходимо сделать, чтобы не стать жертвой патологий после COVID-19.

- На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Осложнения после перенесенного коронавируса могут возникнуть в сердечно-сосудистой и нервной системах, возможно появление тромбов или других осложнений.

Пациентам после перенесенного ковида необходимо обследоваться, для чего им предлагается углубленная диспансеризация. В настоящее время уже есть списки тех, кому будет предложено глубокое обследование состояния здоровья.

Приглашения для данной категории граждан уже начали рассылать страховые компании и медицинские организации — сообщил Мурашко.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", премьер Михаил Мишустин объявлял углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом с 1 и.ля, а в Новосибирской области она начнется с 1 сентября 2021 года.

Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
«Меня заперли»: дочь Успенской просит о помощи
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
На 51-м году жизни скончался актер Алексей Лагутин
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Известный режиссер видел онкобольную Заворотнюк
обследованиедиспансеризациявысокий риск смертиМинздрав РФМихаил Мурашко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут внимательно смотреть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Высокий риск смертности после коронавируса сохраняется полгода, заявил глава Минздрава
9:31:27 8/31/2021
Высокий риск смертности после коронавируса сохраняется полгода, заявил глава Минздрава
7 сентября - Рош Ха Шана - еврейский Новый год: традиции и древние обычаи
9:20:25 8/31/2021
7 сентября - Рош Ха Шана - еврейский Новый год: традиции и древние обычаи
В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон
9:18:48 8/31/2021
В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон
Российское правительство ушло в Telegram
8:56:17 8/31/2021
Российское правительство ушло в Telegram
БердскПокупку дорогой школьной формы нарушением закона назвал глава минобра Новосибирской области
8:39:35 8/31/2021
Покупку дорогой школьной формы нарушением закона назвал глава минобра Новосибирской области
Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве
8:20:49 8/31/2021
Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве
С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp
8:15:39 8/31/2021
С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp
Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных
8:15:27 8/31/2021
Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных
Бизнесмена Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств
8:10:03 8/31/2021
Бизнесмена Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств
БердскВодитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256
7:46:10 8/31/2021
Водитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256