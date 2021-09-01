Противопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против гриппа после вакцинации от коронавируса - врач-иммунолог ЦГБ Бердска

С 1 сентября в Бердске стартует вакцинация против гриппа. Врач аллерголог-иммунолог Тамара Кузьмина из Бердской ЦГБ рассказала журналисту "Курьер. Среда. Бердск" об особенностях прививочной кампании.
Кому показана прививка от гриппа?
Прививка показана всем, но прежде всего пройти вакцинацию рекомендуется людям из групп риска. К ним относятся:
· дети от 6 месяцев,
· дети, которые посещают детские сады и школы,
· взрослые с хроническими патологиями,
· призывники, которые готовятся пополнить ряды российской армии,
· медработники,
· работники образовательных учреждений, торговли, транспорта, сферы услуг.
Какой вакциной будут прививать в этом году?
Пока в Бердск пришло чуть больше 10 тыс. доз вакцины "Ультрикс". Ей будем прививать и детей, и взрослых. Эта вакцина рекомендована с шестимесячного возраста до 60-ти лет. В ближайшее время ожидаются новые поставки вакцины от гриппа – какой именно марки, пока неизвестно. Прививка ставится однократно, каждый год. Детям с 6-ти месяцев до 3 лет – двукратно.
План по вакцинации в Бердске составляет 53 550 человек взрослого населения и 16 240 – детского.
Кому запрещено делать прививку от гриппа?
Абсолютным противопоказанием является сильная аллергическая реакция на компоненты препарата (температура выше 40 градусов, анафилактический шок). Также препарат не вводится в период обострения хронических заболеваний и во время течения острых заболеваний.
Нужны ли дополнительные консультации у терапевта перед вакцинацией?
Если есть проблемы со здоровьем или серьезные противопоказания, то нужно проконсультироваться с терапевтом. Вообще всегда перед вакцинацией специалисты осматривают пациентов.
Какая может быть реакция на вакцину?
Опыт предыдущих лет показывает, что большинство пациентов переносят прививку хорошо. Нежелательных реакций практически нет. Крайне редко может подняться температура, появиться отёк на месте укола, головная боль или боль в животе. Если температура поднимается выше 38 градусов, мы рекомендуем принять жаропонижающее.
Можно ли делать прививку от гриппа, если ранее ставил прививку от COVID-19 или только собираешься это сделать?
Да, если есть прививка от ковида, можно и нужно прививаться от гриппа. Особенно группам риска. Интервал между прививками должен быть 4 недели.
Как записаться на вакцинацию?
Запись ведётся по телефонам - 8(38341) 5-56-10 (Единый колл-центр БЦГБ) и 124 (Единая регистратура), а также на портале Госуслуг.
Где проходит сама вакцинация?
Детям, посещающим образовательные учреждения, привиться можно в школе или в детсаду. Остальным детям – в детской поликлинике, на своём участке.
Взрослых прививаем на предприятиях (работают выездные бригады), а также в поликлиниках: взрослая поликлиника №1 (ул. Островского, 53), взрослая поликлиника №2 (ул. Борова, 109), поликлиника на ул. Пушкина, 172.