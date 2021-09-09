Кощунством назвали иные версии гибели главы МЧС Зиничева в Кремле
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Кощунством назвали иные версии гибели главы МЧС Зиничева в Кремле

6:43:129/9/2021Фото: Кремлин.ру
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Но пресс-секретарь президента Песков не ответил на вопрос, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений.

Песков
Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели Зиничева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кощунством альтернативные версии гибели главы МЧС генерала Евгения Зиничева. По его словам, Кремлю "абсолютно понятны" обстоятельства трагедии.

"Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - ответил на вопросы журналистов Песков 9 сентября.

Однако не стал распространяться, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений.

"Вчера все было сказано", - был краток представитель Кремля.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда выбрать место для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Мельник сорвался, а Зиничев прыгнул за ним, но разбился о камни. Оба скончались по дороге в больницу.

Позже стало известно, что трагедия произошла на водопаде у озера Лама в 120 км от Норильска.

В СМИ появилась информация, что поскользнулся и сорвался вниз первым Зиничев, а режиссер прыгнул за ним.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего генерала и присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

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