Фильм о смерти при падении со скалы снял погибший с главой МЧС кинорежиссер Мельник 

Режиссер Александр Мельник, погибший под Норильском вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым, ранее снял фильм, события в котором напоминают обстоятельства этой трагедии.
Фантастический боевик «Новая Земля» вышел в 2008 году. В нем рассказывается о мире, где отменена смертная казнь, а осужденным вместо этого предлагается построить новое общество на необитаемом острове. Покинуть остров удается лишь троим героям, а четвертый погибает, упав с обрыва в воду.
В сентябре 2021 года Александр Мельник прибыл в Норильск, где он искал место для съемок документального фильма о развитии Арктики. Там же проходили масштабные учения, которые контролировал глава МЧС Евгений Зиничев. Во время работы Мельник сорвался с обрыва и упал в воду. Зиничев бросился спасать его, но ударился о подводный камень. Оба погибли.
Режиссер Александр Мельник приехал в Норильск в сентябре 2021 года, чтобы выбрать место для съемок своего документального фильма про развитие Арктики и Северного морского пути, сообщают СМИ. В это время Арктике проходят масштабные учения, глава МЧС Евгений Зиничев лично контролировал их ход.
Во время учений Мельник сорвался с обрыва и упал в воду. Зиничев попытался его спасти, но ударился о подводный камень. Обоих вертолетом направили в больницу в Норильске, но они скончались в пути, сообщали в МЧС. По данным источника РБК, инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон, расположенном в Путоранском заповеднике в 120 км от Норильска.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Зиничева похоронили 10 сентября в Санкт-Петербурге. Накануне президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.
Александр Мельник родился в 1958 году. Он окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог, работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Также Мельник работал корреспондентом, был автором ряда книг и пьес.
В 2006 году он ушел в кино — стал режиссером и сценаристом нескольких работ. Помимо художественного фильма «Новая Земля», в котором играли актеры Константин Лавроненко, Марат Башаров, Ингеборга Дапкунайте и другие, Александр Мельник снял фильм «Территория», а также документальную картину «Земля леопарда, или Феномен человека».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мельник и Зиничев были хорошими друзьями.