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Фильм о смерти при падении со скалы снял погибший с главой МЧС кинорежиссер Мельник 

10:33:399/12/2021Фото: Википедии
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Фантастический боевик «Новая Земля» вышел в 2008 году. Александр Мельник сорвался в высоты. Генерал Евгений Зиничев бросился его спасать, но тоже разбился.

Кинорежиссеру Александру Мельнику было 63 года

Режиссер Александр Мельник, погибший под Норильском вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым, ранее снял фильм, события в котором напоминают обстоятельства этой трагедии.

Фантастический боевик «Новая Земля» вышел в 2008 году. В нем рассказывается о мире, где отменена смертная казнь, а осужденным вместо этого предлагается построить новое общество на необитаемом острове. Покинуть остров удается лишь троим героям, а четвертый погибает, упав с обрыва в воду.

В сентябре 2021 года Александр Мельник прибыл в Норильск, где он искал место для съемок документального фильма о развитии Арктики. Там же проходили масштабные учения, которые контролировал глава МЧС Евгений Зиничев. Во время работы Мельник сорвался с обрыва и упал в воду. Зиничев бросился спасать его, но ударился о подводный камень. Оба погибли.

Режиссер Александр Мельник приехал в Норильск в сентябре 2021 года, чтобы выбрать место для съемок своего документального фильма про развитие Арктики и Северного морского пути, сообщают СМИ. В это время Арктике проходят масштабные учения, глава МЧС Евгений Зиничев лично контролировал их ход.

Во время учений Мельник сорвался с обрыва и упал в воду. Зиничев попытался его спасти, но  ударился о подводный камень. Обоих вертолетом направили в больницу в Норильске, но они скончались в пути, сообщали в МЧС. По данным источника РБК, инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон, расположенном в Путоранском заповеднике в 120 км от Норильска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Зиничева похоронили 10 сентября в Санкт-Петербурге. Накануне президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Александр Мельник родился в 1958 году. Он окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог, работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Также Мельник работал корреспондентом, был автором ряда книг и пьес.

В 2006 году он ушел в кино — стал режиссером и сценаристом нескольких работ. Помимо художественного фильма «Новая Земля», в котором играли актеры Константин Лавроненко, Марат Башаров, Ингеборга Дапкунайте и другие, Александр Мельник снял фильм «Территория», а также документальную картину «Земля леопарда, или Феномен человека».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мельник и Зиничев были хорошими друзьями.

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