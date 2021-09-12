Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в Сирии подполковника Шнайдера

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера, погибшего 9 сентября при подрыве грузовика в провинции Хомс в Сирии. Указ главы государства опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича - заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)", - говорится в документе.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подрыв машины в Сирии произошел в ходе прохождения гуманитарной колонны. В результате взрыва российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался. На кадрах с места происшествия видно, что кабину КамАЗ-5350 с КДЗ ММ-501/2 снесло взрывом в том месте, где находился подполковник.
В Минобороны подчеркнули, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
По предварительным данным, погиб 45-летний подполковник Алексей Шнайдер родом из Новосибирска. До командировки в Сирию он служил в Приморском крае и Мурманске.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 31 декабря 2017 года в Сирии при крушении российского военного вертолета Ми-24 погиб старший штурман Валерий Матвеев из Бердск. По официальной версии, вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи.