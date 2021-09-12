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Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в Сирии подполковника Шнайдера

12:39:329/12/2021
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Замкомандира войсковой части 38643 Северного флота погиб при подрыве автоколонны с гуманитарным грузом. 

Путин наградил погибшего в Сирии. Посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера, погибшего 9 сентября при подрыве грузовика в провинции Хомс в Сирии. Указ главы государства опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича - заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)", - говорится в документе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подрыв машины в Сирии произошел в ходе прохождения гуманитарной колонны. В результате взрыва российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался. На кадрах с места происшествия видно, что кабину  КамАЗ-5350 с КДЗ ММ-501/2 снесло взрывом в том месте, где находился подполковник.

В Минобороны подчеркнули, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

По предварительным данным, погиб 45-летний подполковник Алексей Шнайдер родом из Новосибирска. До командировки в Сирию он служил в Приморском крае и Мурманске.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 31 декабря 2017 года в Сирии при крушении российского военного вертолета Ми-24 погиб старший штурман Валерий Матвеев из Бердск. По официальной версии, вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи.

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