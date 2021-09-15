Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области за сутки скончались 10 пациентов из-за коронавируса

5:00:439/15/2021Фото: Pixabay
0

Информация предоставлена оперативным штабом.

Статистика коронавируса по региону
Сюжет: Третья волна коронавируса
Коронавирус во время беременности: побочные эффекты, какая опасность есть для ребенка и матери, стоит ли делать вакцину от ковида

Коронавирус во время беременности: побочные эффекты, какая опасность есть для ребенка и матери, стоит ли делать вакцину от ковидаНовая модель рушит представление о социальной дистанции у полностью вакцинированных людей: нужно ли держать дистанцию?Ещё 729 новости

На 15 сентября в регионе зарегистрированы 61 029 случаев коронавируса, 172 за сутки, в том числе у 4 830 детей. 49 101 пациент выздоровели, +118 за сутки.

Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 49 и 73 лет и женщины в возрасте от 57 до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 815 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 730 пациентов, в том числе 34 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 135 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Отметим, что всего в Новосибирской области сделано 2 438 912 тестов на коронавирус.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Как распознать хорошего любовника
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Признаки хорошего любовника: их всего 4
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Этот признак является главным признаком алкоголизма
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Синяк на теле: почему нужно срочно бежать к врачу
новосибирская областьстатистика коронавирусазоболевшие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем вы укрепляете иммунитет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Вот что было на последних кадрах с погибшим главой МЧС Зиничевым
news-z.info
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Как распознать хорошего любовника
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации

Последние новости

В Новосибирской области за сутки скончались 10 пациентов из-за коронавируса
5:00:43 9/15/2021
В Новосибирской области за сутки скончались 10 пациентов из-за коронавируса
Критическое Полнолуние осени: Что можно и нельзя делать 21 сентября 2021
5:00:38 9/15/2021
Критическое Полнолуние осени: Что можно и нельзя делать 21 сентября 2021
В Красноярске женщину придавило стрелой автокрана в машине. Смотрите видео
4:58:49 9/15/2021
В Красноярске женщину придавило стрелой автокрана в машине. Смотрите видео
БердскТребуется специалист на производство гофротары в Бердске
4:44:31 9/15/2021
Требуется специалист на производство гофротары в Бердске
БердскУниверсальный подарок для любого праздника
4:42:51 9/15/2021
Универсальный подарок для любого праздника
БердскПодбор автозапчастей и ремонт на СТО в Бердске
4:39:14 9/15/2021
Подбор автозапчастей и ремонт на СТО в Бердске
Певица Максим впервые вышла на связь после комы и рассказала на видео, чего больше всего хотела после болезни
4:36:42 9/15/2021
Певица Максим впервые вышла на связь после комы и рассказала на видео, чего больше всего хотела после болезни
БердскКак ухаживать за питомцем в пожилом возрасте
4:36:22 9/15/2021
Как ухаживать за питомцем в пожилом возрасте
БердскПодготовка водителей разных категорий. Автошколы Бердска
4:34:52 9/15/2021
Подготовка водителей разных категорий. Автошколы Бердска
БердскГлаза – окно в современный мир
4:25:32 9/15/2021
Глаза – окно в современный мир