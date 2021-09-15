В Новосибирской области за сутки скончались 10 пациентов из-за коронавируса

На 15 сентября в регионе зарегистрированы 61 029 случаев коронавируса, 172 за сутки, в том числе у 4 830 детей. 49 101 пациент выздоровели, +118 за сутки.
Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 49 и 73 лет и женщины в возрасте от 57 до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 815 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 730 пациентов, в том числе 34 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 135 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.
Отметим, что всего в Новосибирской области сделано 2 438 912 тестов на коронавирус.