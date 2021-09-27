В Бердске нашли труп обнаженного пожилого мужчины в берцах за забором школы №9. Смотрите видео и фото с места трагедии

В Бердске 27 сентября нашли труп обнаженного пожилого мужчины.
Как стало известно, тело лежало за забором школы №9. По словам очевидцев события, в районе 8 часов утра медики пытались откачать мужчину, но ближе к 9 часам уехали, диагностировав смерть. Журналист "Курьер. Среда. Бердск" оперативно с места событий сообщил, что на месте происшествия находились сотрудники полиции. Покойник был накрыт покрывалом. На ногах у мужчины были старые потрепанные берцы.
На вопросы журналиста бердский правоохранитель отвечать отказался, сославшись на то, что это не в его компетенции. Полицейский направил сотрудника редакции в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
- Позвонили очевидцы и сказали, что здесь мужчина лежит. Все,- сказал полицейский.
Работающие поблизости люди не смогли рассказать, что произошло. Мужчины в оранжевых жилетах лишь пожали плечами. Мол, видели "скорую", а больше ничего и не знаем.
В ГУ МВД России по Новосибирской области и Следственном комитете пока не комментируют произошедшую ситуацию. Мы будем следить за развитием событий.