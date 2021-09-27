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В Бердске нашли труп обнаженного пожилого мужчины в берцах за забором школы №9. Смотрите видео и фото с места трагедии

2:48:029/27/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Медики пытались откачать мужчину, но безуспешно.

Прохожие, опасаясь и смутившись, проходили мимо

В Бердске 27 сентября нашли труп обнаженного пожилого мужчины.

Как стало известно, тело лежало за забором школы №9. По словам очевидцев события, в районе 8 часов утра медики пытались откачать мужчину, но ближе к 9 часам уехали, диагностировав смерть. Журналист "Курьер. Среда. Бердск" оперативно с места событий сообщил, что на месте происшествия находились сотрудники полиции. Покойник был накрыт покрывалом. На ногах у мужчины были старые потрепанные берцы.

На вопросы журналиста бердский правоохранитель отвечать отказался, сославшись на то, что это не в его компетенции. Полицейский направил сотрудника редакции в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

- Позвонили очевидцы и сказали, что здесь мужчина лежит. Все,- сказал полицейский.

Работающие поблизости люди не смогли рассказать, что произошло. Мужчины в оранжевых жилетах лишь пожали плечами. Мол, видели "скорую", а больше ничего и не знаем.

В ГУ МВД России по Новосибирской области и Следственном комитете пока не комментируют произошедшую ситуацию. Мы будем следить за развитием событий.

Медики уехали, диагностировав смерть

На мечте ЧП находилась полиция

Покойник лежал за ржавым забором

Полицейский сообщал руководству информацию по телефону

Рабочим неизвестно, кем был мужчина. С ними он не работал

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