26 ноября - день Иоанна Златоуста: в чем помогает святой и сильная молитва о ребенке, чтобы он заговорил

26 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти святого Иоанна Златоуста. В этом день принято молиться Иоанну.
Мужчина жил в далеких IV-V веках от Рождества Иисуса Христа. Он занимал важное место в христианской жизни, являясь Вселенским святителем, а также учителем и проповедником. Иоанн родился в богатой семье. Он рано начал обучаться наукам и быстро пришел к пути Божьему. В итоге он принял иночество. Его сочли лучшим кандидатом для сана епископа, но Иоанн отказался и ушел в пустыню. Он считал, что главное для него — дать слово Божье всем людям на этом свете.
В будущем наши предки славяне начали отмечать день в честь Иоанна. Называли его Иваном Златоустом. Считали, что в этот день святой зовет морозы, вьюги и метели. И это далеко не единственная примета в день светлого Ивана. Считалось, что улетающие вороны — к суровой зиме. Мороз же считался злым знаком в виде старика по имени Зюзя. Он замораживал все, к чему прикоснется. Именно поэтому верующие сидели в этот день дома, готовясь к зиме и отдыхая от законченных работ. Приятной традицией было наступление племенной поры. Хозяйки готовили пельмени для всей семьи и даже гостей. Было принято угощать знакомых и соседей.
Молитва Иоанну Златоусту — главная традиция. Молиться нужно утром и вечером. В день молитва нужно держать свое духовное состояние в балансе, избегая гнева, зависти и тоски. Это необходимо, чтобы мольба была услышана.