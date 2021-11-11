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26 ноября - день Иоанна Златоуста: в чем помогает святой и сильная молитва о ребенке, чтобы он заговорил

8:15:5011/10/2021
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Святой Иоанн жил в IV-V веках от Рождества Иисуса Христа. Мужчина знаменит тем, что был одним из Вселенских святителей.

В этот день принято молиться как за себя, так и за свое дитя. Фото: Pxfuel.com
В этот день принято молиться как за себя, так и за свое дитя. Фото: Pxfuel.com

26 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти святого Иоанна Златоуста. В этом день принято молиться Иоанну.

Мужчина жил в далеких IV-V веках от Рождества Иисуса Христа. Он занимал важное место в христианской жизни, являясь Вселенским святителем, а также учителем и проповедником. Иоанн родился в богатой семье. Он рано начал обучаться наукам и быстро пришел к пути Божьему. В итоге он принял иночество. Его сочли лучшим кандидатом для сана епископа, но Иоанн отказался и ушел в пустыню. Он считал, что главное для него — дать слово Божье всем людям на этом свете.

В будущем наши предки славяне начали отмечать день в честь Иоанна. Называли его Иваном Златоустом. Считали, что в этот день святой зовет морозы, вьюги и метели. И это далеко не единственная примета в день светлого Ивана. Считалось, что улетающие вороны — к суровой зиме. Мороз же считался злым знаком в виде старика по имени Зюзя. Он замораживал все, к чему прикоснется. Именно поэтому верующие сидели в этот день дома, готовясь к зиме и отдыхая от законченных работ. Приятной традицией было наступление племенной поры. Хозяйки готовили пельмени для всей семьи и даже гостей. Было принято угощать знакомых и соседей.

Молитва Иоанну Златоусту — главная традиция. Молиться нужно утром и вечером. В день молитва нужно держать свое духовное состояние в балансе, избегая гнева, зависти и тоски. Это необходимо, чтобы мольба была услышана.

Эта молитва служит просьбой о защите от всяких бед, несчастий и болезней
Эта молитва служит просьбой о защите от всяких бед, несчастий и болезней

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День Иоанна Златоустамощная молитвамольба
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