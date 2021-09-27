Кто из российских звезд лечился в психиатрических клиниках. Список вас шокирует

В сети появился список звезд, которые проходили лечение в психиатрических больницах. Многие фанаты уверены, что таким образом публичные личности привлекают к себе внимание, но все-таки некоторым звездам действительно приходиться лечиться из-за сложного графика и переутомления.
В перечень попали такие звезды, как: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, рэпер Джиган, актер Виктор Сухоруков, продюсер Бари Алибасов, актриса Татьяна Догилева, рэпер Гуф.
Отметим, что в основном, лечение проходят те звезды, которые либо имели проблемы в личной жизни, например, Лолита, либо трудности с лечением от наркозависимости и алкогольной зависимости. А вот актриса Татьяна Догилева попала в психиатрическую клинику ил-за выгорания и депрессии на фоне очень загруженного рабочего графика.
Однако Филиппа Киркорова и рэпера Джигана подозревают в черном пиаре. Громкие заголовки об их госпитализации лишь подогревали интерес аудитории артистов.