Более 50 новых санитарных автомобилей получили медики области

Медицинские учреждения районов Новосибирской области обновляют автопарк – уже получили 52 единицы санитарного транспорта по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы». Всего в этом году в районы области закупается 86 санитарных машин.
В числе полученного санитарного транспорта – различные модели марки Lada – Largus, Vesta, Niva, Granta, а также автомобили марки «УАЗ» – внедорожник «УАЗ Патриот» и полноприводный грузопассажирский «УАЗ» семейства СРГ. Центральные районные и центральные городские больницы Новосибирской области получают от двух до четырех таких машин каждая. Санитарный транспорт будет использоваться для доставки пациентов к медикам, а медиков – до места жительства пациентов. Также на нём перевозят биоматериалы для лабораторных исследований и лекарства жителям отдаленных районов.
Кочковская ЦРБ уже получила «Ниву» и «Гранту», скоро прибудет «Ларгус».
«Сейчас в ЦРБ три автомобиля, еще шесть обслуживают ФАПы. У нас есть машины, которые работают с 2002 года, конечно, они очень часто ломаются. Надеюсь, что теперь мы постепенно поменяем наш автопарк, закупки продолжатся», – рассказал главный врач Кочковской ЦРБ Владимир Новиков.
Новая «Лада Гранта» теперь обслуживает поликлинику ЦРБ, «Нива» – Черновскую врачебную амбулаторию. «Лада Ларгус» предназначена для Новорешетовского ФАПа.
Санитарный транспорт закупается по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы». Большинство закупок больницы сделали самостоятельно, 17 машин закуплены и поставлены централизовано Минпромторгом России. Всего в этом году в районы области по программе поступят 86 санитарных машин.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области