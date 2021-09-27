Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более 50 новых санитарных автомобилей получили медики области

3:23:559/27/2021Фото: nso.ru
0

В числе полученного санитарного транспорта – различные модели марки Lada – Largus, Vesta, Niva, Granta, а также автомобили марки «УАЗ» – внедорожник «УАЗ Патриот» и полноприводный грузопассажирский «УАЗ».

Новая «Лада Гранта» теперь обслуживает поликлинику ЦРБ

Медицинские учреждения районов Новосибирской области обновляют автопарк – уже получили 52 единицы санитарного транспорта по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы». Всего в этом году в районы области закупается 86 санитарных машин.

В числе полученного санитарного транспорта – различные модели марки Lada – Largus, Vesta, Niva, Granta, а также автомобили марки «УАЗ» – внедорожник «УАЗ Патриот» и полноприводный грузопассажирский «УАЗ» семейства СРГ. Центральные районные и центральные городские больницы Новосибирской области получают от двух до четырех таких машин каждая. Санитарный транспорт будет использоваться для доставки пациентов к медикам, а медиков – до места жительства пациентов. Также на нём перевозят биоматериалы для лабораторных исследований и лекарства жителям отдаленных районов.

Кочковская ЦРБ уже получила «Ниву» и «Гранту», скоро прибудет «Ларгус».

«Сейчас в ЦРБ три автомобиля, еще шесть обслуживают ФАПы. У нас есть машины, которые работают с 2002 года, конечно, они очень часто ломаются. Надеюсь, что теперь мы постепенно поменяем наш автопарк, закупки продолжатся», – рассказал главный врач Кочковской ЦРБ Владимир Новиков.

Новая «Лада Гранта» теперь обслуживает поликлинику ЦРБ, «Нива» – Черновскую врачебную амбулаторию. «Лада Ларгус» предназначена для Новорешетовского ФАПа.

Санитарный транспорт закупается по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы». Большинство закупок больницы сделали самостоятельно, 17 машин закуплены и поставлены централизовано Минпромторгом России. Всего в этом году в районы области по программе поступят 86 санитарных машин.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
скорая помощьмедслужба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Маловато?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net

Последние новости

Россияне получат детские пособия по новым правилам с 1 октября 2021 года
3:06:17 9/27/2021
Россияне получат детские пособия по новым правилам с 1 октября 2021 года
Что значит траурный день Арбаин 27 сентября? Кого мусульмане поминают в этот день?
3:00:10 9/27/2021
Что значит траурный день Арбаин 27 сентября? Кого мусульмане поминают в этот день?
Кто из российских звезд лечился в психиатрических клиниках. Список вас шокирует
2:43:21 9/27/2021
Кто из российских звезд лечился в психиатрических клиниках. Список вас шокирует
С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья
2:35:15 9/27/2021
С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья
День воспитателя: как от души сказать спасибо 27 сентября любимым воспитателям наших малышей. История праздника
2:34:54 9/27/2021
День воспитателя: как от души сказать спасибо 27 сентября любимым воспитателям наших малышей. История праздника
Красивые поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября: душевные открытки и нежные слова признательности
2:15:24 9/27/2021
Красивые поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября: душевные открытки и нежные слова признательности
БердскВ Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом за сутки на 27 сентября 2021 года
2:13:39 9/27/2021
В Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом за сутки на 27 сентября 2021 года
В Таганроге шесть детей отравились хлоркой в городском бассейне. Подробности ЧП
2:08:42 9/27/2021
В Таганроге шесть детей отравились хлоркой в городском бассейне. Подробности ЧП
Можно ли работать и генералить дома 27 сентября в Двунадесятый праздник церкви — Воздвижение Креста Господня?
2:00:27 9/27/2021
Можно ли работать и генералить дома 27 сентября в Двунадесятый праздник церкви — Воздвижение Креста Господня?
Президент Путин назвал «мрачноватой» шутку Жириновского о смехе перед арестом
1:49:37 9/27/2021
Президент Путин назвал «мрачноватой» шутку Жириновского о смехе перед арестом