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27.09
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Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии

5:41:239/27/2021Фото: Инстаграм _larisa_guzeeva_
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Актриса попала в больницу не из-за COVID-19.

Лариса Гузеева в Крыму

27 сентября стало известно о неотложной госпитализации актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Женщину увезли в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 26 сентября. По предварительным данным, коронавируса у Гузеевой нет, однако она находилась в тяжелом состоянии. Еще утром в воскресенье телеведущая чувствовала себя хорошо.

Кадр из видео из инстаграма Ларисы Гузеевой

Уже сегодня Гузеева вышла в сторис в своем инстаграм, где поделилась своим состоянием и пошутила насчет капельницы:

- Капают мне капельницу в ногу, так как вен не видно. В общем, наркоманка из меня не вышла бы,-отшучивается Лариса.

По данным "Комсомольской правды", в Коммунарке актрисе сделали тест на COVID-19, анализ показал отрицательный результат. Сейчас Лариса Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Однако, у нее «сильный стресс», медики дали своей знаменитой пациентке успокоительное лекарство. Диагноз, с которым бессменная ведущая телешоу «Давай поженимся» попала в больницу, пока неизвестен.

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