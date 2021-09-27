Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии

27 сентября стало известно о неотложной госпитализации актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Женщину увезли в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 26 сентября. По предварительным данным, коронавируса у Гузеевой нет, однако она находилась в тяжелом состоянии. Еще утром в воскресенье телеведущая чувствовала себя хорошо.
Уже сегодня Гузеева вышла в сторис в своем инстаграм, где поделилась своим состоянием и пошутила насчет капельницы:
- Капают мне капельницу в ногу, так как вен не видно. В общем, наркоманка из меня не вышла бы,-отшучивается Лариса.
По данным "Комсомольской правды", в Коммунарке актрисе сделали тест на COVID-19, анализ показал отрицательный результат. Сейчас Лариса Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Однако, у нее «сильный стресс», медики дали своей знаменитой пациентке успокоительное лекарство. Диагноз, с которым бессменная ведущая телешоу «Давай поженимся» попала в больницу, пока неизвестен.