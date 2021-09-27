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27.09
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Новосибирская птицефабрика обучит бесплатно трактористов и трудоустроит

5:58:369/27/2021Фото: Новосибирская птицефабрика
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А также, предлагаем еще 33 открытых вакансий на НПФ, выбирайте.

вакансии НПФ
Новосибирской птицефабрике требуются

-Инженер-программиста 1С, з/п договорная
-Ведущий инженер АСУ, 60 000 рублей
-Инженер АСУ, 40 000 рублей
-Инженер-наладчик, 40 000 рублей
-Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000 рублей
-Инженер-технолог локальных очистных сооружений 45000 рублей
-Механик по автомобилям 32700 рублей
-Моторист АТЦ, з/п 40000рублей
-Рабочие на производство, з/п 37000 рублей
-Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей
-Тракторист, з/п 40000 рублей
-Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей
-Водитель( кат. С), з/п 40000 рублей
-Водитель категории Е, з/п 50000 рублей
-Инженер по нормированию труда, 33000 рублей
-Специалист по персоналу, 30000 рублей
-Кладовщик готовой продукции, 38 000 рублей
-Повар, 23500 рублей
-Электрогазосварщик, 27600 рублей
-Менеджер отдела снабжения, договорная
-Слесарь КИПиА, з/п 27000 рублей
-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 26-30000 рублей
-Менеджер по приему заказов, 26000 рублей
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоввания, 25000-35000 рублей
-Бухгалтер, з/п от 32000 рублей
-Слесарь-сантехник, з/п 24600 рублей
-Комплектовщик, 35600 рублей
-Маляр, 20 000 рублей
-Рабочий цеха утилизации боенских отходов
-Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей
-Слесарь-ремонтник, з/п 19000-22000 рублей
-Грузчик от 32 000 рублей
-Мастер КИПиА котельной, з/п 18000 рублей
-Автомойщик, 16600 рублей

Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52
Своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;
служебный транспорт; оказание материальной помощи в случае необходимости!

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