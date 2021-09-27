Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Воронежской области во время пожара в больнице сгорел пациент

6:24:519/27/2021Фото: Pixabay
0

Загорелось отделение реанимации.

Пожар удалось потушить за 20 минут

В ночь на 27 сентября в 02:34 произошло возгорание в больнице города Лиски Воронежской области. Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении. Спасатели эвакуировали более 30 человек из горящего здания, но одного спасти не удалось, рассказали в региональном МЧС.

-В ночь на понедельник поступила информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова, - сказано в сообщении МЧС.

По рассказам ведомства, один человек погиб, из горящей больницы эвакуирован 31 человек. Буквально за 20 минут огонь удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства возгорания уточняются.

Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Лица звезд без фильтров Инстаграма
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как много мы не знаем об истории
vsenovosti.net
Места, где живут самые бедные представители общества
Хвостатые воришки, которых мы сами приводим в дом
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Самые богатые женщины мира, 30 фото
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
больницапогибшиепожарВоронежская область
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы когда-нибудь участвовали в тушении пожара?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
30 самых страшных существ на планете
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Драка в эфире 60 минут после опрометчивой фразы Галкина

Последние новости

В Воронежской области во время пожара в больнице сгорел пациент
6:24:51 9/27/2021
В Воронежской области во время пожара в больнице сгорел пациент
В Москве представлен инвестиционный потенциал АПК Новосибирской области
6:14:47 9/27/2021
В Москве представлен инвестиционный потенциал АПК Новосибирской области
"Четвертая волна придет, расслабляться нельзя": Губернатор Новосибирской области продлевает коронавирусные ограничения
6:11:57 9/27/2021
"Четвертая волна придет, расслабляться нельзя": Губернатор Новосибирской области продлевает коронавирусные ограничения
Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать
6:00:45 9/27/2021
Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать
БердскНовосибирская птицефабрика обучит бесплатно трактористов и трудоустроит
5:58:36 9/27/2021
Новосибирская птицефабрика обучит бесплатно трактористов и трудоустроит
Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии
5:41:23 9/27/2021
Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии
БердскНа кладбище Бердска строят часовню. Смотрите фото и видео с места стройки
5:29:57 9/27/2021
На кладбище Бердска строят часовню. Смотрите фото и видео с места стройки
В Новосибирске сестра умершего архитектора Александра Самарина в номере отеля Marriott продает свои видения
5:28:17 9/27/2021
В Новосибирске сестра умершего архитектора Александра Самарина в номере отеля Marriott продает свои видения
Что обязательно должна сделать женщина 30 сентября для счастливой жизни в ближайший год?
5:00:17 9/27/2021
Что обязательно должна сделать женщина 30 сентября для счастливой жизни в ближайший год?
Командорские острова потрясли два мощнейших землетрясения магнитудой до 6,3 баллов. Есть риск цунами
4:48:56 9/27/2021
Командорские острова потрясли два мощнейших землетрясения магнитудой до 6,3 баллов. Есть риск цунами