В Воронежской области во время пожара в больнице сгорел пациент

В ночь на 27 сентября в 02:34 произошло возгорание в больнице города Лиски Воронежской области. Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении. Спасатели эвакуировали более 30 человек из горящего здания, но одного спасти не удалось, рассказали в региональном МЧС.
-В ночь на понедельник поступила информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова, - сказано в сообщении МЧС.
По рассказам ведомства, один человек погиб, из горящей больницы эвакуирован 31 человек. Буквально за 20 минут огонь удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства возгорания уточняются.