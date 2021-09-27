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Чудесные открытки на День работника атомной промышленности и душевные поздравления 28 сентября

11:45:039/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День работника атомной промышленности учрежден Указом Президента РФ № 633 от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается в России 28 сентября.

День работника атомной промышленности

В промышленности атомной
Ты — спец непревзойдённый,
Солидною зарплатою
Всегда будь награждённым!

И пусть твоё везение
С годами не кончается,
Большие достижения
В награды выливаются!

День работника атомной промышленности

Всех атомщиков с праздником
Сегодня поздравляю,
Промышленности атомной
Развития желаю.

Желаю, чтобы атом
Помощником был, другом,
И чтобы не пугали
Народы им друг друга.

Добро, тепло и свет,
Чтоб атом нам дарил,
И на всей земле
Чтоб он мирным был.

День работника атомной промышленности

День промышленности атомной — Праздник значимый, большой, И сейчас поздравить надо нам Всех, кто трудится с душой.

Всех работников атома мирного
Поздравляем тепло, горячо,
Им желаем всем счастья обширного,
И удачи, здоровья еще!

Источник: pozdravok.ru

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