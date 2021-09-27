Чудесные открытки на День работника атомной промышленности и душевные поздравления 28 сентября

В промышленности атомной
Ты — спец непревзойдённый,
Солидною зарплатою
Всегда будь награждённым!
И пусть твоё везение
С годами не кончается,
Большие достижения
В награды выливаются!
Всех атомщиков с праздником
Сегодня поздравляю,
Промышленности атомной
Развития желаю.
Желаю, чтобы атом
Помощником был, другом,
И чтобы не пугали
Народы им друг друга.
Добро, тепло и свет,
Чтоб атом нам дарил,
И на всей земле
Чтоб он мирным был.
День промышленности атомной — Праздник значимый, большой, И сейчас поздравить надо нам Всех, кто трудится с душой.
Всех работников атома мирного
Поздравляем тепло, горячо,
Им желаем всем счастья обширного,
И удачи, здоровья еще!
Источник: pozdravok.ru