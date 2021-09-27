Боевики "Талибана"* запретили мужчинам брить бороды и ходить в барбершопы

В Афганистане пришедшее к власти движение «Талибан»* постепенно упраздняет все светские правила, введенные в стране после их изгнания в 2001 году. Запретов коснулись такие свободы как посещение салонов красоты для мужчин и барбершопов.
Теперь мужчины-афганцы не будут брить бороды и поддерживать растительность на лице в красивом виде — это противоречит правилам ислама. Об нововведении стало известно из газеты Ettelaat , которая ссылается на Хафиза Рашида Гильменди, возглавляющего управление информации и культуры южной провинции Гильменд. Известно, что данные ограничения сначала начали действовать в провинции, а позже распространились на всю страну.
В Кандагаре и Гильменде запретили исполнять музыку, данные решения принимаются на заседании, специально созданной группы с названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного").
В стране массово закрываются салоны красоты для мужчин и барбершопы, работавшие до прихода к власти террористического движения «Талибан»*.
20 лет назад в стране существовали данные правила, по котором были запрещены телевидение, музыка, фотография, видео, современное искусство — жители Афганистана должны были ходить в регламентированной одежде — у женщин черного цвета и у мужчин — белого, кроме того, все мужское население было обязано носить бороды.. В августе 2021 года, когда из Афганистана были выведены войска США, в стране к власти пришли талибы и начали вводить законы, не имеющие ничего общего с современной светской жизнью.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.