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Подозреваемого в групповом изнасиловании 12-летней девочки полицейского уволили по статье: Новые подробности инцидента

2:47:539/27/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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Журналисту «Курьер. Среда. Бердск» 27 сентября удалось найти супругу участкового Александра Хусаинова. В Первоуральске удивлены дружбе полицейского и машиниста-рецидивиста, подозреваемых в насилии.

12-летняя девочка сама подошла к наряду ППС и сообщила, что ее изнасиловали двое незнакомых мужчин
12-летняя девочка сама подошла к наряду ППС и сообщила, что ее изнасиловали двое незнакомых мужчин

В Свердловской области 33-летний участковый и его 41-летний друг-рецидивист задержаны по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки.

Инцидент произошёл 25 сентября в небольшом городе Первоуральск. Участковый Александр Хусаинов пришёл в гости к своему другу и увидел, что тот насилует несовершеннолетнюю. Вместо того, чтобы следовать закону и задержать своего друга, Александр присоединился к товарищу. Об изнасиловании 12-летняя девочка сообщила ближайшему наряду ППС.

Позже выяснилось, что один из подозреваемый в насилии работает в органах, а второй — помощник машиниста и ранее был судим, в том числе по статье 119 УК РФ — угроза убийством; по статье 158 УК РФ — кража; по статье 105 УК РФ — убийство; и статье 162 УК РФ — разбой.

В сети началось настоящая волна возмущений: родители требовали уволить полицейского и были очень удивлены такой дружбе — полицейский и машинист-рецидивист. Одна из мам школьника Анастасия поделилась своими переживаниями по поводу повторения подобной ситуации в любом городе России.
— На самом деле, очень страшно, когда так происходит. Я бы линчевала. Правда. И дружба странная. Наверное, уже и в полиции нет спасения,— сокрушается мама 6-летнего мальчика.

Между тем, журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 27 сентября удалось найти супругу Александра Хусаинова — Ксению. Однако долго общаться она не захотела. Девушка сообщила, что комментировать инцидент не будет. Отметим, что, судя по соцсетям, у Хусаиновых двое маленьких детей. Знакомые семьи тоже хранят молчание, лишь одна давняя коллега родственников Хусаиновых сообщила, что об инциденте не слышала и вовсе.

— Я несколько лет назад работала только со Светланой. И все. А что вообще случилось там? - недоумевает знакомая.

Отметим, что позже глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что в тот же день, когда участкового задержали, его уволили по статье.

— На данный момент приказ уже подписан, больше он никогда не сможет работать в органах внутренних дел, а также в любых других правоохранительных и государственных службах и ведомствах. Предатель интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного младшего лейтенанта за неэффективную профилактическую работу с личным составом в связи с произошедшим ЧП. Оба обвиняемых, если суд их вину докажет, понесут уголовную ответственность и на длительное время отправятся на тюремные нары, о чем в обязательном порядке дополнительно проинформирую общественность и СМИ, — сообщил Валерий Горелых.

Расследование уголовного дела продолжается.

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