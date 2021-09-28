Народный праздник - Никита Гусятник: кого обязательно нужно угостить гусятинкой 28 сентября? Приметы дня

Никита Готский был знатного происхождения среди готов за рекой Дунай. За свою христианскую деятельность он был арестован правителем Афанасием, языческим правителем готов, который пытался заставить его отречься от веры в истинного Триединого Бога. И после пыток его сожгли до смерти за то, что Святой Никита не побоялся исповедать свою веру в Иисуса Христа, поскольку он был наполнен присутствием Святого Духа.
В России этот праздник до сих пор знают как день Никиты Гусятника. Это все от того, что у наших предков была традиция в этот день готовить гуся. Потому что этот день считался самым подходящим, чтобы резать гусей, которых старательно откармливали все лето.
Также названию праздника послужили гуси, которые 27 сентября улетают на юг, это заставляло охотников выходить на последнюю охоту в году.
На Руси существовала необычная традиция по задабриванию водяного. Для этого в водоем бросали тушку обезглавленного гуся, а саму голову относили домой, чтобы оставить ее для домового.
На праздник убирали всю репу с грядок, обрезали ботву. А потом готовили в салат на праздник. Этот день нередко называли Репорезом. Репа, которая часто присутствовала на крестьянском столе, была любимым овощем у крестьян. «Репа — не мясо, режь да ешь», — говорили они. Овощ ели свежим, пареным, вареным, печеным, делали квас, варили кашу.
Также в праздник смотрели за приметами, предсказывавшими погоду:
- Безветренный день — к хорошему урожаю.
- Воздух синего цвета над лесом предвещает теплые дни.
- Колодезный журавль скрипит — к скорой перемене погоды.