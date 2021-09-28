28 сентября – День работника атомной промышленности: необычные открытки и добрые слова для поздравления настоящих профи

Как атом расщепляется,
Ты знаешь, несомненно,
Пусть дело развивается,
Успех ждёт, непременно!
На золотом сотруднике
Промышленность вся держится,
Удачу ты корми с руки,
Пусть мощью с тобой делится!
А шквал проектов значимых
Скорее пусть сбывается,
И с важными задачами —
Твой цепкий ум справляется!
Друзья, ваш труд опасен,
Об этом каждый знает,
Рискует ежечасно,
Кто атом добывает.
Пусть на благие цели
Идут все разработки,
Турбины чтоб ревели,
Подводные шли лодки.
Пусть все ваши деянья
Успех сопровождает,
Страна гордится вами
И чаще награждает!
В день атомной промышленности
Я всех вас поздравляю.
Пред вашим интеллектом
Я голову склоняю.
Желаю вам здоровья,
Достойные ребята.
Живите только мирно,
Красиво и богато.
Источник: pozdravok.ru