Главные запреты в великий Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря

Праздник Введения в Храм Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 21 ноября - по старому календарю. По-новому - 4 декабря. Этот праздник посвящен первому входу в Храм Господень Девой Марией, когда ей было всего три года.
Именно в этом возрасте, Иоаким и Анна решили, что пришло время выполнить свое обещание и отправить ее на службу Господу.
Пресвятая Дева побежала к Храму, обогнав своих служанок и бросилась в объятия первосвященника Захарии, который ждал ее у ворот Храма со старейшинами. Захария благословил ее, сказав: “В тебе Он прославлял твое имя в каждом поколении. Именно в тебе Он откроет Искупление, которое Он уготовил Своему народу в последние дни”.
Затем Захария привел ребенка в Святая Святых—место, куда только Первосвященнику разрешалось входить раз в год в День Искупления. Он поставил ее на ступени алтаря, и благодать Господня сошла на нее. Она встала и выразила свою радость в танце, когда удивление охватило всех, кто видел, как это произошло. В храме ее любовь к Богу только возросла.
Праведная Мария жила в Храме 11 лет. Когда она дошла до брачного возраста, то священники и старейшины отправили ее из Храма и доверили Иосифу как хранителю ее девственности.
Вход Богородицы в Храм означает ее полную преданность Богу и ее готовность к своему будущему призванию в качестве Матери Воплощенного Господа. Это праздник предвкушения. Поскольку Марии воздаются почести. Верующие в этот день призваны с нетерпением ожидать Воплощения Христа.
В один из главных христианских праздников, нельзя заниматься физическим трудом, работать на огороде или убирать в дома - все нужно сделать накануне. Кроме этого, запрещено конфликтовать, ссориться, злословить, обманывать и т.д. Любая магия, гадания и т.п - недопустимы. Лучше всего молиться и делать добрые дела - помогать нуждающимся.