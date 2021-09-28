"Мой муж не убийца": Жена убившего троих человек и оправданного в суде россиянина рассказала свою версию трагедии

В Тверской области суд оправдал россиянина Александра Зобенкова, который убил троих мужчин, напавших на него. «Курьер. Среда. Бердск» 27 сентября пообщались с супругой Александра Мариной. Женщина рассказала всю историю этой трагедии, которая разделила жизнь Зобенкоаых на «до» и «после».
Виноваты козы
В мае 2020 года Зобенковы с друзьями отмечали день рождения Марины: устроили барбекю с детьми и собаками на своём участке в селе Михайловское. В какой-то момент собака выбежала за калитку и налаяла на коз соседки Зобенковых. Пожилой женщине это не понравилось и она позвонила своему сыну, чтобы тот приехал и разобрался с обидчиками ее коз.
— Мы праздновали день рождения мой. Пригласили друзей: Михаила с супругой, детьми и ещё одну пару. Немного выпивали. Детям надули батут, мыльные пузыри им сделали. Наш друг Михаил пришёл как раз с собакой мелкой породы. Наши мужья выходили на задний двор по маленькой нужде. Как раз в такой момент собака выбежала и начала лаять на коз соседки. Мы ее сразу же убрали. Все закрыли. Спустя какое-то время приходит соседка и начала ругаться. Грозилась позвонить сыну своему. Хотя до этого она что-то делала в огороде, что-то сажала. Козы ее паслись одни на поле. Изначально она младшему сыну пожаловалась, тот нормально отреагировал. Потом она уже позвонила другому сыну. И тот приехал спустя примерно три часа, уже темнело. Около 9-ти вечера было, — рассказывает Марина Зобенкова.
Ну а дальше, по словам Марины, когда уже все разошлись практически по домам, приехала белая машина, из неё вышли 4 мужчины и напали на ее неё, мужа Александра и его друга Михаила. Мужчин избили, в какой-то момент супруг Марины взял нож, чтобы защитить себя и свою семью.
— Стоит припаркованная машина, освещает фарами нашу калитку и выскакивают четверо мужчин с палками. Без разговоров напали на Михаила, на моего мужа, у него была наша дочка на руках. Они нанесли 14 ударов Михаилу. Били моего мужа, нанесли 5 ударов ему. Чудом в дочку не попали. Он в какой-то момент отпустил дочку нашу и она убежала ко мне в баню. Я убежала туда за телефоном, чтобы в полицию позвонить. Они и меня толкнули сильно. Когда бежала из бани, не поняла толком. Миша лежал в луже крови, я думала, что он умер. Он не шевелился. Потом подлетел Саша, все выбежали за калитку. Один упал. Двое сели в машину и проехали метров двести. Потом стали вызывать скорую. Я очень сильно кричала, не понимала, что они раненые. Было темно. Ребёнок у меня на руках описался от всего этого, — вспоминает Марина Зобенкова.
Годы ожидания и надежды
Александра Зобенкова арестовали в этот же день. Суд квалифицирoвал действия Зобенковa как вынужденную самооборонy и потребовал освободить его в залe суда. Сторона обвинeния требовала 18 лет колонии строго режима.
Марина Зобенкова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что полтора года жила в надежде, что справедливость восторжествует и ее муж вернётся к семье. И это случилось: буквально на днях Александр Зобенков вернулся в родное село Михайловское.
— Мы сразу поехали в Следственный комитет, нас допрашивали. Многие пишут, что мы были пьяные, что не поделили что-то. Хотя я на машине уехала домой. В этот же день Сашу арестовали. Когда Саша освободили. Женщина та поздравила, конечно, но подала апелляцию. Рада, что мужа освободили. Я полтора года жила надеждой, что мужа освободят. Не было это умышленным убийством. К нам ворвались в дом. Я до сих пор в шоке, что с нами такое произошло. Мы обычная семья, не пьём, у нас хорошие характеристики в селе. Этот крест будем нести. Но мой муж не убийца, — рассказала Марина Зобенкова.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Зобенкова 27 сентября, хозяйка коз и мама одного из погибших подала апелляцию. Суд пройдёт в ближайшее время.