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Приметы и запреты в день вселенских бабьих именин 30 сентября: женщинам нельзя работать

9:00:269/28/2021Фото: pixabay.com
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Это название день получил, потому что раньше с самого утра женщины начинали громко плакать. Так они отдавали дань памяти Софии, умершей от горя после своих дочерей.

На Руси женщинам запрещалось работать по дому и на огороде

30 сентября отмечаются народный праздник - Вселенские бабьи именины. Это название день получил, потому что раньше с самого утра женщины начинали громко плакать. Так они отдавали дань памяти Софии, умершей от горя после своих дочерей.

В православии 30 сентября чтят память четырех мучениц — Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Поверье сообщает, что София, после того как стала вдовой, воспитала своих детей в христианстве. Когда римский император узнал об этом, он захотел обратить их в язычество. Делал он это сначала уговорами и подарками, а затем перешел к пыткам.

Девушки не проронили ни слова против Господа. Юные христианки чудом перенесли пытки невредимыми, а погибли, только от казни через обезглавливание. Когда София похоронила своих дочерей, то долго оплакивала их и через три дня скончалась от горя.

На Руси женщинам запрещалось работать по дому и на огороде.

30 сентября нельзя устраивать торжественные застолья, ведь повод у праздника трагический. Также категорически запрещается проводить свадьбы.

Не следует ругаться с близкими людьми, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается обратно.

Если в праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии увидеть стаю журавлей, то 14 февраля будет очень холодно.

30 сентября бушует гроза и гром, то осень будет очень долгой, но теплой.

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Вертикальные леса-небоскребы Азии, 20 фото
Красота в белом: 30 животных-альбиносов
Вместо антидепрессантов: 25 фото, способных «подлечить» душу
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