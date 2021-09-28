Приметы и запреты в день вселенских бабьих именин 30 сентября: женщинам нельзя работать

30 сентября отмечаются народный праздник - Вселенские бабьи именины. Это название день получил, потому что раньше с самого утра женщины начинали громко плакать. Так они отдавали дань памяти Софии, умершей от горя после своих дочерей.
В православии 30 сентября чтят память четырех мучениц — Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Поверье сообщает, что София, после того как стала вдовой, воспитала своих детей в христианстве. Когда римский император узнал об этом, он захотел обратить их в язычество. Делал он это сначала уговорами и подарками, а затем перешел к пыткам.
Девушки не проронили ни слова против Господа. Юные христианки чудом перенесли пытки невредимыми, а погибли, только от казни через обезглавливание. Когда София похоронила своих дочерей, то долго оплакивала их и через три дня скончалась от горя.
На Руси женщинам запрещалось работать по дому и на огороде.
30 сентября нельзя устраивать торжественные застолья, ведь повод у праздника трагический. Также категорически запрещается проводить свадьбы.
Не следует ругаться с близкими людьми, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается обратно.
Если в праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии увидеть стаю журавлей, то 14 февраля будет очень холодно.
30 сентября бушует гроза и гром, то осень будет очень долгой, но теплой.