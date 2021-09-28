Кому можно не поститься в Рождественский пост? Какие поблажки существуют для верующих

Рождественский пост является вторым по продолжительности после Великого поста. Рождественский пост известен также как Сорокадневный пост. Он также включает в себя сорок дней, но в нем нет строгости поста Великого поста. Это своего рода подготовка к Рождеству, которое отмечается 7 января и завершается, если верующий приближается к священным тайнам исповеди, покаяния и причастия в конце шестинедельного поста.
Пост – это основа христианского пути и первая необходимость на пути спасения, поэтому Церковь считает пост важным для духовной жизни своих верующих, но также и очень мощным средством достижения полного спасения.
Сам пост символизирует собой пример Иисуса Христа, который постился на хлебе и воде в течение 40 дней, прежде чем встретиться лицом к лицу с сатаной.
Во время этого поста употребление масла разрешено во все дни, кроме среды и пятницы, когда употребляется пища, приготовленная на воде.
Также есть особые поблажки для людей, которым по здоровью нельзя придерживаться поста.
Поэтому без страха согрешения, нарушать пост можно маленьким детям, беременным женщинам, путешественникам и тем, кто страдает тяжёлыми заболеваниями или у кого тяжёлая физическая работа. Не следует поститься и кормящим мамам.
Стоит отметить, что у детей интенсивнее, чем у взрослых, обмен веществ, поэтому какие-либо ограничения в поступлении компонентов могут нарушить роста и развитие.
Также осторожно к посту нужно подходить пожилым людям.