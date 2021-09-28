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В Бердск приехал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка. Чиновники обсуждают бережливое производство и открытие нового корпуса «Здравмедтех-Н»

4:37:399/28/2021Фото: Алины Буровой
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Предполагалось, что приедет губернатор региона Андрей Травников.

В Бердск приехал заместитель губернатора Сергей Сёмка
В Бердск приехал заместитель губернатора Сергей Сёмка

Сегодня, 28 сентября, в Бердск приехал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Его визит в город связан с итоговым отчётным совещанием, посвященным реализации национального проекта «Производительность труда» и внедрению этапов бережливого производства на предприятии. 28 сентября в Бердске состоится открытие нового административно-производственного корпуса ООО «Здравмедтех-Н».

В числе приглашенных был и губернатор региона Новосибирской области Андрей Травников, министры региона, главные врачи больниц, а также глава Бердска Евгений Шестернин. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр города заболел.

В итоге на совещание приехали временно исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина и даже главврач горбольницы Искитима Алексей Кайгородов.

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