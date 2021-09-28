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28.09
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В Самарской области во время пожара погибли три маленьких ребенка

4:56:159/28/2021Фото: Pixabay
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Из здания эвакуировано 24 человека.

Причины возгорания уточняются

В ночь на 28 сентября в деревне Ольгино Безенчукского района Самарской области произошел пожар в многоквартирном доме, сообщает региональное ГУ МЧС.

В 00:16 в региональное МЧС поступило уведомление о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: микрорайон Безенчукский, населенный пункт Ольгино, ул. Ленина, дом 1. В результате чрезвычайного происшествия погибли три ребенка (девочки 2020-го и 2014 года рождения и мальчик 2018 года рождения), - сообщает ведомство.

Добавим, что возгорание пошло с первого этажа дома, где уничтожены все домашние вещи в квартире. Уже меньше, чем через час, в 01:01, пожар был локализован на площади 60 кв. м. Из дома были эвакуированы 24 человека. В тушении пожара принимали участие 36 человек и 14 единиц техники.

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