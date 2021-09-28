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Опровержение

9:37:399/28/2021Фото: pixabay
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На основании решения Бердского городского суда Новосибирской области, вынесенного 05.04.2021 по делу № 2-51/2021, признаны порочащими и не соответствующими действительности сведения, содержавшиеся в заголовках статей.

Опровержение по решению суда

На основании решения Бердского городского суда Новосибирской области, вынесенного 05.04.2021 по делу № 2-51/2021, признаны порочащими и не соответствующими действительности сведения, содержавшиеся в заголовках статей:

под названием: «Похитила премиями 1 млн руб. чиновница в Бердске», размещенной в газете «Курьер. Среда. Бердск» ( выпуск за 19.07.2017г. – 26.07.2017г.);
под названием: «Требует зарплату и моральный вред в 525 тыс. руб. осужденная за растрату 2 млн экс-чиновница Анна Захарова с мэрии Бердска», размещенной 09.09.2020г. в сети «Интернет» на сайте (www.kurer-sreda.ru) в рубрике Все новости, Новости Бердска, Общество;

под названием: «Скостил полгода за растрату 2 млн бюджетных средств экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд», размещенной 31.08.2020г. в сети «Интернет» на сайте (www.kurer-sreda.ru) в рубрике Все новости, Новости Бердска, Общество, а также в редакционном комментарии к фотографии Захаровой А.В., размещенном 01.09.2020г. в сети «Интернет» на сайте (www.kurer-sreda.ru) в рубрике Все новости, Новости Бердска, Общество: «Требует зарплату и моральный вред в 525 тыс. рублей осужденная за растрату 2 млн экс-чиновница Анна Захарова с мэрии Бердска».

В соответствии с указанным решением суда вышеприведенные сведения не соответствуют действительности, порочат честь и деловую репутацию Захаровой А.В.

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