В Бердске глава компании «Домал» судится с мэрией из-за разбитой Toyota Camry в яме на дороге в самом центре города

В Бердском городском суде рассматривается иск бизнесмена Александра Доменяка к городской администрации. Владелец компании «Домал» требует от местной власти возместить ущерб, причиненный в результате ДТП. Исковое заявление поступило в суд в начале июня 2021 года.
Но в сентябре рассмотрение гражданского дела началось с начала, поскольку в процесс вступило третье лицо и уточнили ответчика. Теперь удовлетворения исковых требований добивается сын предпринимателя Владислав Доменяк, находившийся за рулем автомобиля, а в качестве ответчика выступает муниципальное управление ЖКХ. Именно оно призвано следить за состоянием дорог.
Предварительные слушания по делу судья Оксана Лихницкая назначила на 5 октября. Тогда и будет назначена дата рассмотрения по существу иска, который подал Александр Доменяк как собственник автомобиля «Тойота Камри» новой модели 2018 года выпуска. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде, истец повредил машину на дороге в самом центре Бердска — на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. В связи с чем он требует компенсировать затраты на ремонт в сумме около 150 тыс. рублей.
ДТП с повреждением авто произошло в апреле 2021 года.
- Я поворачивал с ул. Ленина у ТЦ «Европа» на ул. Первомайскую. На светофоре была большая лужа — до самой остановки, где стоят маршрутки, курсирующие до Новосибирска. Объехать лужу не было никакой возможности. А что в ней, неизвестно. Я попал в яму, пробил два колеса. Пока ждал ГИБДД, наблюдал, сколько машин следом за мной попали в эту яму. Я поставил бутылку в яму, чтобы ее объезжали, - рассказал подробности происшествия «Курьер. Среда. Бердск» Владислав.
По его словам, пока не исчезла лужа измерить размер разрушения на дороге не представлялось возможным. Инспектор запротоколировал — на проезжей части огромная яма. Позже дорнадзор измерил яму, которая превышала все допустимые пределы. А независимая экспертиза посчитала ущерб от двух поврежденных дисков и двух пробитых колес.
- Из технических повреждений ничего серьезного не обнаружили. Но к иску приложили справки о затратах на замену колес, на экспертизы, на работу ремонтников, - констатировал Доменяк-младший.
Он отметил, что иск подан к администрации города, поскольку она устанавливает ответственного за состояние дорожного полотна.
- Конечно, хотелось бы, чтобы всегда была связь водителей с ЖКХ, которое обслуживает дороги: как только появляются ямы, сразу бы ставили обозначения. Ведь я не один в том месте и в тот день пробил колеса. Хотя я не припомню, чтобы там были ямы и нужно было бы проявлять особую осторожность. Но вот мне не повезло, - пояснил Владислав.
Он надеется, что выиграет суд и получит компенсацию ущерба (испорчена зимняя резина, а уже надо снова готовится к зиме). В процессе участвует его адвокат. Но ему в любом случае придется выступать в суде как потерпевшему и давать показания. Вызовут в том числе сотрудников ГИБДД, других свидетелей, а также представителей управления ЖКХ, чтобы суд мог составить полную картину и установить степень вины ответчика.
Стоит отметить, что в среднем стоимость машины такого класса составляет около 2 млн рублей.