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"Ему разбили губу": В Бердске мать рассказала о нападении банды 9-летних мальчиков на сына из-за электронных сигарет

9:09:169/28/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Мальчик сопротивлялся, как мог. Теперь ему боязно выходить из дома.

В современное время дети нередко становятся жертвами уличных хулиганов

В Бердске трое малолетних детей напали на своих сверстников из-за того, что у тех не было электронных сигарет или так называемых "вейпов". Инцидент произошел вчера, 27 сентября на улице Кирова.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать одного из пострадавших мальчиков Елена Соколова, вечером ее 11-летний сын со своим товарищем, как ни в чем не бывало, вышел на прогулку. Дети находились недалеко от своего дома, как их тут же окружили хулиганы. Задиры стали обыскивать сумки, требовали сына Елены вывернуть карманы и когда ничего не нашли, то решили избить несчастных.

- Сын сопротивлялся, как мог. Он не умеет драться, поэтому отмахивался, но губу ему разбили. Когда вернулся домой, то я у него спросила почему он не закричал, ведь тогда бы я с балкона услышала. Ребенок ответил, что не хотел на это тратить силы,- поведала мать мальчика журналистам сегодня, 28 сентября.

Сын Елены сообщил матери, что друг на момент драки бегал кругами от преследования. Товарищ был маленького роста и ему невозможно было справиться с задирами, которые были выше ростом. На вид нападавшим было около 9-11 лет. По словам родительницы, заявление в полицию она писать не стала, так как не видит в этом смысла.

- А кто их будет искать? Наши дети их в первый раз видели. Сын решил вечером вообще не выходить. Конечно, тревожно. Я опасаюсь, ведь перед моими окнами это произошло, - сказала Елена Соколова.

Также стало известно, что нападавшие не выглядели так, будто они из неблагополучных семей.

- Сын сказал, что обычные мальчишки, - высказалась мать 11-летнего ребенка.

Елена Соколова, будучи психотерапевтом, отметила, что произошедшее с ее сыном ужасно и свидетельствует о неадекватной агрессии у нападавших малолетних детей.

- Это поведение зависимых людей. Если не ломка наркомана, то что-то близкое, - подчеркнула Соколова.

Между тем, ситуацией уже заинтересовались бердские правоохранители. По данным "Курьер. Среда. Бердск", полицейские инициировали проверку по данному факту.

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