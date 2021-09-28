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В Новосибирске пьяная дочь забила до смерти родную мать и облила ее кипятком

8:04:119/28/2021Фото: Pixabay
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Потерпевшая скончалась от сильных ожогов.

Женщину приговорили к лишению свободы более чем на 5 лет

28 сентября Дзержинский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы Ирины Кухаренко.

Женщина признана виновной в совершении преступления, после которого наступила смерть человека: ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

По ходу суда было установлено, что погибшая была матерью обвиняемой, проживали женщины вместе. Дочь много употребляла спиртное и при этом ухаживала за перенесшей инсульт мамой.

В январе 2021 года в ходе бытового конфликта дочь несколько раз ударила мать в голову, лицо, туловище, а затем вылила на нее из чайника кипящую воду.

Из-за отсутствия своевременной помощи, пожилая женщина через 20 дней скончалась. У нее имелись термические ожоги шеи, туловища, верхних и нижних конечностей (25 % поверхности тела), которые состоят в прямой связи с наступлением смерти.

Суд приговорил Кухаренко к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор пока не ступил в законную силу.

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