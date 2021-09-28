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В приемную первого вице-спикера Госдумы пришла полиция с проверками

9:20:479/28/2021Фото: Pixabay
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Приемную блокировали со всех сторон, а в этом время кандидаты ждут юристов у здания Пресненского суда.

Приемную блокировали со всех сторон

28 сентября, днем, пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил, что полиция пришла с проверкой в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая им работу.

Как рассказал Попов, в этот самый момент юристы собирались выходить с исками, в офис, который находится в приемной вице-спикера ГД Ивана Ивановича Мельникова (Старый Толмачевский переулок, дом 17 строение 2). Однако почти сразу постучались сотрудники правоохранительных органов и потребовали открыть дверь с целью проверки. Пытались сорвать подачу исков.

Он отметил, что приемную блокировали со всех сторон, а в этом время кандидаты ждут юристов у здания Пресненского суда.

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