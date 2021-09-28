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В Петербурге студентке стало плохо после разговора с ректором

9:41:079/28/2021Фото: Pixabay
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Ее вынесли из университета на носилках.

Девушку забрали в больницу на обследование

По данным СМИ, инцидент произошел сегодня, 28 сентября, во время встречи студентов третьего курса факультета актерского мастерства с ректором российского вуза Александром Запесоцким. Как рассказал отец одного из них, один из преподавателей во время пандемии коронавируса проводил дополнительные занятия в нерабочее время. Дело дошло до суда, однако преподаватель выиграл.

В это раз ректор решил обсудить эту тему со студентам на встрече, во время которой девушка упала в обморок. На место сразу приехали сотрудники скорой помощи и вынесли ее из здания на носилках, чтобы доставить в больницу. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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