В Петербурге студентке стало плохо после разговора с ректором

По данным СМИ, инцидент произошел сегодня, 28 сентября, во время встречи студентов третьего курса факультета актерского мастерства с ректором российского вуза Александром Запесоцким. Как рассказал отец одного из них, один из преподавателей во время пандемии коронавируса проводил дополнительные занятия в нерабочее время. Дело дошло до суда, однако преподаватель выиграл.
В это раз ректор решил обсудить эту тему со студентам на встрече, во время которой девушка упала в обморок. На место сразу приехали сотрудники скорой помощи и вынесли ее из здания на носилках, чтобы доставить в больницу. Выясняются обстоятельства произошедшего.