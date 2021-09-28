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В сборной России по хоккею новый главный тренер - Алексей Жамнов

10:05:459/28/2021Фото: @championat_com
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Он был утвержден после рекомендации экспертного совета, состоящего из легенд мирового хоккея.

Алесей Жамнов - главный тренер российской сборной по хоккею

В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили о новом назначении. После рекомендации экспертного совета на пост главного тренера российской сборной назначен Алексей Жамнов.

Назначение произошло на заседании совета, прошедшего 27 сентября, который был созван из авторитетных представителей хоккея ввиду важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, которые запланированы на начало 2022 года. Заседание проводилось при участии Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Валерия Каменского и Павла Буре. После проведенного бурного обсуждения выбор большинства участников совещания пал на Алексея Жамнова.

- Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января, - сказал глава ФХР Третьяк.

Как пояснил Владислав Третьяк, в штабе сборной в качестве консультантов будут принимать участие Олег Знарок и Валерий Брагин. Он поблагодарил данных специалистов за согласие работать на предложенных должностях и помочь подготовить сборную к Олимпиаде.

50-летний Алексей Жамнов - обладатель Олимпийских медалей всех достоинств в качестве игрока, выступал в НХЛ, после завершения карьеры стал работать менеджером в российских клубах.

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