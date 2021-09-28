Росгидромет предсказал погоду на зиму 2021-2022 по регионам России

Росгидромет рассказал, какой должна быть зима 2021-2022 года.
По прогнозам специалистов, за 6 месяцев, которые длится отопительный сезон, в северных регионах Урала, Сибири и Якутии ожидается температурный фон, который превысит средние показатели, а в остальных российских регионах — в пределах нормы. Вероятность данных прогнозов — 67-69%.
Также синоптики предупредили, что в южной части Азиатской территории страны температурный фон будет ниже обычных показателей. За последние 20 лет проведения исследований, прогнозы Гидрометцентра сбывались в 60-80% случаев.
Сентябрь 2021 года показал, что температура воздуха по стране стала ниже на 2,5 градуса в среднем. Такая же тенденция прослеживается и в Европе.
Отопительный сезон в России начался раньше, чем обычно. Октябрь обещает быть более теплым, чем обычно, при этом в Южном ФО средняя температура будет ниже нормы, пишет "Интерфакс".