Путин приказал повысить оклады военным и правоохранителсм на 5% в 2023 году

Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в 2023 проиндексируют выплаты на 5%, заявил президент России Владимир Путин 28 сентября на совещании по экономическим вопросам, сообщает сайт Кремля.
-Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов – МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год, тем самым мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы. Мы с вами об этом хорошо знаем и как раз и договаривались о том, чтобы этот разрыв сократить. Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно. Я прошу выдержать все эти ориентиры, - заявил глава государства, обращаясь к членам правительства.