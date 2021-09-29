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Погода в Бердске 29 сентября 2021: как в этот день предсказывали погоду по птичьим косточкам?

11:30:159/28/2021Фото: pixabay.com
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По церковному календарю, 29 сентября отмечается день Евфимии Всехвальной. В народе день называется Птичья кость.

На Евфимию рассматривали птичью кость (курицы или утки) и по ней определяли, какой будет зима

29 сентября наступит пасмурный день, с температурой воздуха с утра + 2 градуса, к обеду воздух прогреется всего до +5. При этом может начаться дождь, с вероятностью в 50 %, а также подует восточный ветер, с порывами до 2,9 м/c. При относительной влажности воздуха, 70%. Давление понизится и составит 750 мм рт. Ст.

По церковному календарю, 29 сентября отмечается день Евфимии Всехвальной. В народе день называется Птичья кость.

Святая Евфимия пострадала в третьем веке за свою искреннюю веру в Бога. Она выдержала все пытки, и даже дикие звери не тронули девушку.

Вскоре голос Бога призвал Евфимию к себе, и только тогда дух покинул ее. И тут затряслась земля, люди бросились спасаться. Все языческие храмы были уничтожены землетрясением. На том месте, где родители похоронили девушку, позже люди построили храм. Мощи Евфимия были помещены в гробницу.

На Евфимию рассматривали птичью кость (курицы или утки) и по ней определяли, какой будет зима: если кость толстая и на ней много жира, то зима будет холодной.

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традицииприметы погода в Бердске 28 сентябряДень Евфимии Всехвальной
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