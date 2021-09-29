Погода в Бердске 29 сентября 2021: как в этот день предсказывали погоду по птичьим косточкам?

29 сентября наступит пасмурный день, с температурой воздуха с утра + 2 градуса, к обеду воздух прогреется всего до +5. При этом может начаться дождь, с вероятностью в 50 %, а также подует восточный ветер, с порывами до 2,9 м/c. При относительной влажности воздуха, 70%. Давление понизится и составит 750 мм рт. Ст.
По церковному календарю, 29 сентября отмечается день Евфимии Всехвальной. В народе день называется Птичья кость.
Святая Евфимия пострадала в третьем веке за свою искреннюю веру в Бога. Она выдержала все пытки, и даже дикие звери не тронули девушку.
Вскоре голос Бога призвал Евфимию к себе, и только тогда дух покинул ее. И тут затряслась земля, люди бросились спасаться. Все языческие храмы были уничтожены землетрясением. На том месте, где родители похоронили девушку, позже люди построили храм. Мощи Евфимия были помещены в гробницу.
На Евфимию рассматривали птичью кость (курицы или утки) и по ней определяли, какой будет зима: если кость толстая и на ней много жира, то зима будет холодной.