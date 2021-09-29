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Магнитная Буря 29 сентября 2021: как весь сентябрь метеопаты терпели плохую космическую погоду и что делать со стрессом от бури?

10:45:569/28/2021Фото: pixabay.com
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В магнитные бури организм реагирует на космическую погоду стрессом. Это общая реакция организма на чрезвычайно мощные внешние раздражители.

По наблюдениям, в период осеннего равноденствия, которое было 22 сентября, магнитные бури случаются чаще

Напряженная геомагнитная обстановка не перестает ослабевать за последний период. Магнитные бури почти ежедневно напоминают о себе последнюю неделю. Не исключение минувший день 28 сентября, который обрушил на землю мощный геомагнитный удар в пять баллов. При этом сегодня, 29 сентября колебания магнитного фона составят от двух до четырех баллов. Так, первый геоудар обрушится на Землю в 12 ночи по новосибирскому времени, и это будет продолжением вчерашней трехбалльной магнитной бури. Следующий удар придет в 16.00 и продолжится до 22.00. Также с мощностью в три-четыре балла.

Стоит отметить, что возникновение солнечных вспышек варьируется от нескольких в день, когда Солнце особенно “активно”, до менее одной в неделю, когда Солнце “спит”, следуя 11-летнему циклу (солнечному циклу). Большие вспышки случаются реже, чем более мелкие.

По наблюдениям, в период осеннего равноденствия, которое было 22 сентября, магнитные бури случаются чаще.

Многим известно, что магнитные бури отрицательно влияют на технику, радио, электрические сети, и на состояние здоровья людей.

Метеопаты могут испытывать изменения кровяного давления, а также во время магнитных бурь может происходить выброс адреналина и приток крови. Поэтому у многих может возникнуть головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.

Какие симптомы возникают у наших читателей:


  • Тревога, голова тяжёлая, самочувствие неважное.
  • Спина болит и бессонница, голова тяжелая.
  • Голова тяжёлая, шумит. Занимаюсь делами через силу.
  • Все суставы крутит, слабость и лицо горит.
  • Головокружение к вечеру началось, тревога.

В магнитные бури организм реагирует на космическую погоду стрессом. Это общая реакция организма на чрезвычайно мощные внешние раздражители. Небольшое количество стресса не вредно, наоборот, оно может быть даже полезным. Однако чрезмерное количество стресса может привести к телесным повреждениям.

Для успокоения можно приготовить себе чай из травяного сбора, принять контрастный душ, а также постараться выспаться. Желательно погулять перед сном, не нагружая себя сильными физическими нагрузками. Также отключить все электроприборы, и проветрить комнату.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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