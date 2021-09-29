29 сентября – День памяти святого Михаила: Традиции и история католического праздника

Это праздник Святого Михаила и всех Ангелов. Это самый древний праздник. Англиканская церковь празднует всех ангелов, как именованных, так и неназванных, в один день. Римская и Православная Церкви разделяют их на две категории, с неназванными ангелами, отмечающими свой праздник 2 октября)
Среди всех ангелов, святой Михаил стоит на верху всей иерархии. Его также называют княжеским серафимом, ангелом высшей власти, а также и правящим лидером армии Бога. По церковному значению, скорее всего святой Михаил теперь на месте, которое когда-то принадлежало Люциферу - падшему ангелу.
С древних времен, Михайлов день был одним из главных праздников, а также считался религиозным или христианским эквивалентом осеннего равноденствия. В Англии это считалось началом нового сезона. В древности это было начало нового делового года, избрания должностных лиц, заключения контрактов, оплаты аренды, найма слуг, проведения судебных заседаний и учебы. Поэтому, до сих пор существует традиция начинать учебу осенью.
Это также время, когда погода, как известно, меняется: "Для святого Михаила тепло уходит в небеса". В Ирландии люди ожидают заметного снижения заболеваемости. Ирландцы считают этот день самым подходящим для рыбалки.