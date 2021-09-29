Главные запреты на день памяти святой Евфимии Всехвальной 29 сентября: почему нужно соблюдать сухоядение сегодня?

29 сентября отмечается день Евфимии Всехвальной - великомученицы, которая пострадала за Христа. Она родилась в третьем веке у праведных родителей христиан, которые с самого детства рассказали и привили у нее любовь к Богу. Когда она подросла, то стала невероятной красавицей и очень праведной христианкой.
Считается большим чудом, то, как она спаслась вовремя пыток. Ее не сломили огромные ножи, которые могли разрезать тело на кусочки, ни змеи. Вместо того, чтобы ужалить святую, они подняли ее наверх. И даже хищники не тронули ее, когда девушку бросили на арену цирка.
Только, когда она взмолилась Господу, чтобы он забрал ее на небо, она покинула этот мир.
Таким образом, святая Евфимия приняла мученическую смерть в Халкидоне во время гонений Диоклетиана в начале 4 века. После того, как христианство было узаконено в 313 году, жители Халкидона построили грандиозную базилику для саркофага, содержащего ее останки.
Храм, где находились мощи святой, стоял на месте, где ее похоронили родители. В гробнице из мрамора находились мощи святой.
В этот день у православных пост - сухоядение. Есть поверье, что в этот день нужно делать квашенную капусту, она будет особенно вкусна. Еще одна традиция – ходить в баню на Евфимию. Люди верили, что это поможет улучшить здоровье на весь будущий год. Только было главное правило: не пользоваться чужим веником, чтобы не перенести на себя болезни и невзгоды хозяина.