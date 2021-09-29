В США ребенок умер после заражения редкой амебой: она поедает мозг и попадает в организм через нос

Городские власти сообщили в понедельник, что ребенок умер после посещения водной площадки в Техасе и заражения редкой амебой, поедающей мозг.
Официальные лица Арлингтона заявили, что 5 сентября органы здравоохранения города и округа Таррант были уведомлены о том, что ребенок был госпитализирован с первичным амебным менингоэнцефалитом.
Редкая и часто смертельная инфекция, вызываемая naegleria fowleri ameba.
Мальчик умер 11 сентября. Его личность не разглашается, пишет foxnews.com.
Узнав о болезни ребенка, представители здравоохранения начали расследование и закрыли все публичные фонтаны Арлингтона.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили присутствие амебы в образцах воды с брызг в парке Дон Мисенхимер в пятницу.
Обзор «выявил пробелы в нашей программе ежедневных проверок», - сказал заместитель городского директора Лемюэль Рэндольф. «Эти пробелы привели к тому, что мы не соблюдали наши стандарты обслуживания на наших водных объектах».
По словам городских властей, проверка журналов осмотра на брызговике Don Misenhimer показала, что показатели хлорирования воды не были задокументированы в две из трех дат, когда ребенок находился там в конце августа и начале сентября.
Питьевое водоснабжение Арлингтона не пострадало, и что брызговик оборудован устройством предотвращения обратного потока, предназначенным для изоляции воды от городской системы распределения воды.
По данным CDC, инфекции Naegleria fowleri встречаются редко: с 2010 по 2019 год в США было зарегистрировано всего 34 случая.
Люди заражаются, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос, обычно когда люди плавают или ныряют в озерах и реках.
Ассошиэйтед Пресс внесло свой вклад в этот отчет.