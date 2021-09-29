30 сентября - День Веры, Надежды и Любви: традиции праздника церкви и категорические запреты дня

Отмечаемый 30 сентября день Веры, Надежды и Любви праздник, традиционно вспоминает то время, когда жили святые при жестоком императоре, гонители христиан, Адриане.
В этот день великие мученицы Вера, Надежда и Любовь, испытав невероятные страдания, приняли смерть за веру в Господа нашего. Их мать София морально помогала своим детям, при этом тяжко страдая, наблюдая, как ее дочерей пытают и убивают. После их смерти она вывезла тела своих детей за город, похоронив их на высоком месте. Три дня она не отходила от могил Веры, Надежды и Любви, а потом умерла. Верующие похоронили ее там.
По народной традиции, праздник 30 сентября также называют еще "вселенскими бабьими именинами". Традиционно это торжество начинали с громкого плача, все женщины таким образом вспоминали, как София оплакивала своих дочерей.
Также в православный праздник, оплакав всех своих близких и родных людей, а также свои жизнь, то в следующий весь год ничего плохого не произойдет.
На вселенские бабьи именины, по традиции, женщины старались не совершать тяжелую работу, кроме приготовления блюд. Считалось, что на мужчину, обидевшему в этот день жену, на юношу, обманувшему невесту, может прийти наказание, вплоть до тяжелой болезни и смерти.